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Военное обозрение

Израильский беспилотный катер «Seagull» получил разведывательный беспилотник

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Источник изображения: Elbit Systems

Модернизированная версия израильского роботизированного катера "Seagull" разработки компании Elbit Systems получил разведывательный беспилотный летательный аппарат Skylark C. Как сообщает Defense News, катер стоит на вооружении ВМС Израиля.

Израильский беспилотный катер "Seagull" ("Чайка") предназначен для борьбы с подводными лодками противника и для поиска морских мин. Впервые был представлен в начале 2016 года. Длина катера - 12 метров. Он оснащен двумя двигателями, позволяющими развивать скорость до 32 узлов. Seagull может нести полезную нагрузку массой до 2,3 тонны.

Катер оснащен торпедами и системой радиоэлектронной борьбы. Сообщается, что катер способен распознавать морские мины и уничтожать некоторые из них (плавающие на поверхности или небольшой глубине) с помощью дистанционно управляемого 12,7-мм пулемета. На борту также имеется подводный беспилотный аппарат для поиска мин. "Seagull" способен автономно работать на протяжении четырех суток, а дальность его действия составляет около ста километров, при этом один оператор может управлять сразу двумя катерами. Максимальное допустимое волнение моря - 7 баллов.

Источник изображения: Elbit Systems

Модернизированная версия катера, получившая беспилотник с катапультным стартом, может значительно расширить зону обзора. После запуска беспилотника, катер выступает в качестве ретранслятора для передачи картинки оператору. Сам БПЛА Skylark C представляет собой беспилотник самолетного типа взлетной массой 15 кг. Он способен находиться в воздухе до 5 часов, а дальность его действия составляет 40 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Skylark БПЛА
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
Робот
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2 комментария
№1
14.07.2020 00:29
Молодцы еврейцы.
12-метровый пароходик держит 7 баллов.
0
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№2
14.07.2020 01:23
Цитата, Викторович сообщ. №1
Молодцы еврейцы.
Не то слово...
0
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