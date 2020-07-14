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Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Эссен" выполнил ракетные стрельбы в Чёрном море

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и сторожевого корабля (СКР) "Пытливый" провели учебный морской бой, отрабатывая уничтожение морского десанта противника, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"Экипажи СКР "Пытливый" и фрегата "Адмирал Эссен" выполнили артиллерийские стрельбы и пуски зенитных ракет по надводным целям. Отработаны действия по отражению возможной высадки морского десанта и диверсионных разведывательных групп условного противника", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В роли корабля-противника был задействован экипаж большого десантного корабля "Цезарь Куников", информирует штаб флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Цезарь Куников
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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