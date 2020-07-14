Войти
Известия.ru

Сафронову предъявили обвинение в государственной измене

138
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает корреспондент «Известий».


После обвинения сам Сафронов своей вины не признал.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщалось в мае.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чехия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
08.07.2019
Патрушев провел совещание на космодроме Восточный
17.06.2019
Более 30 спутников запустят вместе с "Метеором-М" с Восточного 5 июля
28.08.2017
Президент компании "Фарадей" Светлана Андрианова: "Мы продолжаем работать по программе экипировки солдата будущего "Ратник"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
31.07.2015
Проект самолета "Рысачок" не пережил кризиса
07.04.2008
Парламентарии России и Чешской Республики обсудили перспективы сотрудничества в авиационно-космической сфере (1 апреля 2008 года)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 02:20
  • 1
В России создали новый легкий броневик "Стрела"
  • 14.07 01:57
  • 34
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 14.07 01:23
  • 2
Израильский беспилотный катер «Seagull» получил разведывательный беспилотник
  • 14.07 01:21
  • 1
СМИ: Россия начнет строительство шести кораблей в один день
  • 14.07 00:50
  • 1
Есть фюзеляж первого южнокорейского истребителя
  • 14.07 00:47
  • 1
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
  • 14.07 00:45
  • 3
Домашний скот заменит газонокосилки на канадской базе ВВС
  • 14.07 00:39
  • 1
В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма
  • 14.07 00:35
  • 1
Введен в строй головной филиппинский фрегат Jose Rizal южнокорейской постройки
  • 14.07 00:32
  • 1
В Пентагоне заявили о контактах России с экстремистами в Афганистане
  • 14.07 00:17
  • 3
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
  • 13.07 23:57
  • 178
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 22:18
  • 2
В Индии: Сотрудничество с Россией в сфере обороны «злит» Китай
  • 13.07 22:04
  • 55
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 13.07 21:52
  • 318
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах