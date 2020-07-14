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WarSpot

Индийская армия «распробовала» американские винтовки

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Источник изображения: warspot.ru

Индийских солдат довооружат американскими винтовками. Вчера, 12 июля, портал indiatimes.com сообщил о том, что армия Индии объявила о намерении закупить ещё одну партию винтовок SIG716.

В феврале прошлого года армия Индии разместила срочный контракт по процедуре Fast Track Procedure (FTP) на 72 000 винтовок SIG716 общей стоимостью $72 млн. Теперь же, когда вся партия получена, армейское командование повторно заказывает такое же количество этого ружия.

Винтовка SIG716

Источник изображения: sigsauer.com

Согласно первому договору, американцы поставили индийской армии 72 400 винтовок SIG716. Стоимость сделки оценивается примерно в $72 млн (около $990 за винтовку). Судя по стоимости, оружие будет поставлялось в «базовом варианте» — без дополнительного комплекта аксессуаров.

В SIG Sauer не раскрывали точных спецификаций поставляемой Индии винтовки, однако указывали, что это будут SIG716, оснащённые 16-дюймовым стволом, 6-позиционным телескопическим прикладом и цевьём с креплениями типа М-LOK.

Винтовка SIG716 выполнена по схеме AR-15 c усовершенствованным газоотводным механизмом. SIG Sauer производит эту модель в двух модификациях: DMR и Patrol, — а также в вариантах с 16- и 18-дюймовым стволом. Оружие использует патроны калибра 7,62×51 мм в 20-зарядных магазинах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AR-15
Компании
SIG Sauer
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