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Российская газета

Как ВМФ готовится к главному морскому параду

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Источник изображения: rg.ru

В Финский залив зашли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетного крейсер "Орел" Северного флота. По словам главкома ВМФ Николая Евменова, их экипажи будут участвовать 26 июля в главном военно-морском параде.

"В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к параду", - сказал адмирал после совещания в Адмиралтействе, где обсуждали готовность акватории Кронштадтского рейда к временному базированию кораблей крупного водоизмещения. На этом совещании главкому доложили, что команды БПК "Вице-адмирал Кулаков" и атомного подводного ракетного крейсера "Орёл" во время межфлотского перехода отработали ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, провели тренировки по обмену сигналами в ночное и дневное время и по борьбе за живучесть. "С вахтенными офицерами и штурманами были проведены контрольные занятия познанию навигационных особенностей плавания в акватории Балтийского моря", - сообщили в Минобороны РФ.

Главком потребовал от флотских командиров максимально эффективно и тщательно отнестись к подготовке большого военно-морского парада. Тренировки к нему на Кронштадском рейде и на Неве начнутся уже во вторник. А в Финском заливе торжественный проход уже "проиграли" малые ракетные корабли "Советск", "Великий Устюг", "Мытищи", корабли противоминной обороны "Владимир Емельянов" и "Александр Обухов", новейшие противодиверсионные катера "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана"", " Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Поморья" и "Валерий Федянин"… В общей сложности - это около 20 кораблей и катеров.

Напомним, что в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте должны участвовать 46 кораблей, подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военнослужащих.

В конце июня на селекторном совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что по случаю Дня Военно-морского флота также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус. "Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей различных классов, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих", - сообщил министр.

Шойгу обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер с тем, чтобы исключить любые риски для здоровья участников военно-морских парадов.


Юрий Гаврилов

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