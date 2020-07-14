В ВВС Израиля создано авиационные крыло специальных операций

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в В ВВС АОИ создано 7-е авиакрыло - крыло ССО ВВС

В 80-е гг. Силы специальных операций (ССО) ВВС [Израиля] были объединены под единым командованием - "Мифкедет hа-КААМ", КААМ - "Кохот hа-Авир hа-Миюхадим" (по сайту ВВС это произошло позднее, в начале 90-х, после войны в Заливе 1991 г.). Во главе КААМ стоял офицер в звании полковник, располагался данный штаб в Тель-Ноф. При этом подразделения, входящие в КААМ, дислоцировались на различных базах ВВС и организационно подчинялись их командирам. Я уже писал о КААМ в статье "Глубинное командование и Система специальных операций АОИ". Там было сказано, КААМ отвечал за "Шальдаг" (подразделение 5101, создано в 1976 г.), Эвакуационно-спасательное подразделение 669 (1974 г.), Подразделение передовой посадки 5700 (1972 г.), в прошлом также Специальное подразделение наблюдения ВВС (подразделение 5707, существовало в 1974-2003 гг.).

Вчера, 12.07.20, штаб КААМ был расформирован, а на его месте создано 7-е авиакрыло ("Канаф 7") - крыло ССО ВВС. Расположено оно на базе ВВС Пальмахим (БАХА-30), во главе также стоит полковник (А., последний начальник штаба КААМ с 2019 г., стал первым командиром 7-го крыла). Церемония создания крыла прошла на базе Пальмахим с участием командующего ВВС генерал-майора Амикама Норкина, командира 7-го крыла полковника А. и др.

Сайт АОИ сообщает, что новое крыло объединяет сухопутные спецподразделения ВВС, в т.ч.:

подразделение коммандос ВВС 5101 "Шальдаг";

эвакуационно-спасательное подразделение 669;

подразделение передовой посадки 5700;

разведподразделение для нужд КААМ ("Модиин ле-КААМ" или "Йехидат Модиин Йеудит") - новое подразделение, которое будет создано в рамках крыла на базе Пальмахим;

школа КААМ - единая школа для подготовки бойцов 5101, 669 и 5700, должна открыться в 2022 г.; создание школы позволит 5101, 669 и 5700 сосредоточиться на оперативных вопросах, передав все учебные задачи школе.

До сих пор в Пальмахим базировалось только 5101. 669 базировалось в Тель-Ноф, 5700 - в Неватим. Как часть создания крыла, командование над 669 уже перешло от штаба Тель-Ноф к штабу 7-го крыла, а командование 5700 должно перейти туда же в дальнейшем, от штаба Неватим. Судя по этим формулировкам, физически 669 и 5700 остаются на своих старых базах, во всяком случае пока.

Кроме того, в штабе ВВС будут созданы:

в Ударном отделе ("Махлекет hаткафа") будет создано Направление КААМ ("Анаф КААМ");

в Учебном направлении по взаимодействию ("Анаф Имуним Мешулявим") будет создан Сектор КААМ ("Мадор Имуней КААМ").

Крыло создано в целях усиления ССО ВВС с одной стороны и экономии средств - с другой. Объединение подразделений в рамках одного крыла позволит более тесное и качественное сотрудничество, обмен знаниями между подразделениями. Военнослужащие крыла будут продвигаться в оперативный и в учебный штабы ВВС, что поможет интегрировать задачи крыла в общие задачи ВВС.

Знак 7-го крыла.

Штандарт 7-го крыла.

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