Войти
bmpd.livejournal.com

В ВВС Израиля создано авиационные крыло специальных операций

137
0
0

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в В ВВС АОИ создано 7-е авиакрыло - крыло ССО ВВС

В 80-е гг. Силы специальных операций (ССО) ВВС [Израиля] были объединены под единым командованием - "Мифкедет hа-КААМ", КААМ - "Кохот hа-Авир hа-Миюхадим" (по сайту ВВС это произошло позднее, в начале 90-х, после войны в Заливе 1991 г.). Во главе КААМ стоял офицер в звании полковник, располагался данный штаб в Тель-Ноф. При этом подразделения, входящие в КААМ, дислоцировались на различных базах ВВС и организационно подчинялись их командирам. Я уже писал о КААМ в статье "Глубинное командование и Система специальных операций АОИ". Там было сказано, КААМ отвечал за "Шальдаг" (подразделение 5101, создано в 1976 г.), Эвакуационно-спасательное подразделение 669 (1974 г.), Подразделение передовой посадки 5700 (1972 г.), в прошлом также Специальное подразделение наблюдения ВВС (подразделение 5707, существовало в 1974-2003 гг.).

Вчера, 12.07.20, штаб КААМ был расформирован, а на его месте создано 7-е авиакрыло ("Канаф 7") - крыло ССО ВВС. Расположено оно на базе ВВС Пальмахим (БАХА-30), во главе также стоит полковник (А., последний начальник штаба КААМ с 2019 г., стал первым командиром 7-го крыла). Церемония создания крыла прошла на базе Пальмахим с участием командующего ВВС генерал-майора Амикама Норкина, командира 7-го крыла полковника А. и др.

Сайт АОИ сообщает, что новое крыло объединяет сухопутные спецподразделения ВВС, в т.ч.:

  • подразделение коммандос ВВС 5101 "Шальдаг";
  • эвакуационно-спасательное подразделение 669;
  • подразделение передовой посадки 5700;
  • разведподразделение для нужд КААМ ("Модиин ле-КААМ" или "Йехидат Модиин Йеудит") - новое подразделение, которое будет создано в рамках крыла на базе Пальмахим;
  • школа КААМ - единая школа для подготовки бойцов 5101, 669 и 5700, должна открыться в 2022 г.; создание школы позволит 5101, 669 и 5700 сосредоточиться на оперативных вопросах, передав все учебные задачи школе.

До сих пор в Пальмахим базировалось только 5101. 669 базировалось в Тель-Ноф, 5700 - в Неватим. Как часть создания крыла, командование над 669 уже перешло от штаба Тель-Ноф к штабу 7-го крыла, а командование 5700 должно перейти туда же в дальнейшем, от штаба Неватим. Судя по этим формулировкам, физически 669 и 5700 остаются на своих старых базах, во всяком случае пока.

Кроме того, в штабе ВВС будут созданы:

  • в Ударном отделе ("Махлекет hаткафа") будет создано Направление КААМ ("Анаф КААМ");
  • в Учебном направлении по взаимодействию ("Анаф Имуним Мешулявим") будет создан Сектор КААМ ("Мадор Имуней КААМ").

Крыло создано в целях усиления ССО ВВС с одной стороны и экономии средств - с другой. Объединение подразделений в рамках одного крыла позволит более тесное и качественное сотрудничество, обмен знаниями между подразделениями. Военнослужащие крыла будут продвигаться в оперативный и в учебный штабы ВВС, что поможет интегрировать задачи крыла в общие задачи ВВС.

Знак 7-го крыла.

Штандарт 7-го крыла.

Ссылки:

  1. Добро пожаловать в 7-е крыло - новый дом КААМ, сайт АОИ, 12.07.20.
  2. Особо: новая глава в истории КААМ ВВС, сайт ВВС, 12.07.20.
  3. Информационная папка пресс-службы АОИ.
  4. ВВС создают Крыло специальных авиационных сил, israeldefense, 12.07.20.
  5. "Шальдаг" и 669 объединяются в единое крыло, ynet, 12.07.20.
  6. 7-е крыло ВВС создают новую базу, которая объединит ССО, maariv, 12.07.20.
  7. "Шальдаг" рядом с 669: ССО ВВС концентрируются под одним крылом, walla, 12.07.20.
  8. Новое крыло в ВВС, 7-й канал, 12.07.20.
  9. Смотрите: церемония открытия 7-го крыла ВВС, 7-й канал, 12.07.20.
  10. АОИ открыло новое крыло - ССО: "будет дополняющим и важным элементом ВВС", mako, 12.07.20.
  11. "Крылатый клинок": ЦАХАЛ представил новое спецподразделение ВВС, newsru, 12.07.20.
  12. ВВС Израиля представили новую уникальную эскадрилью, mignews, 13.07.20.
  13. Обсуждение на Фреш.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.10.2017
Миротворчество до Каира доведет
08.10.2012
Новый облик украинской армии... Есть ли надежда?
05.09.2012
Тегеран создал альтернативу комплексам С-300
08.08.2012
Партнер-соперник Москвы
23.07.2012
Як-130 – близнец итальянского М-346 "Мастер"
06.09.2007
ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ НПО "АЛМАЗ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. РАСПЛЕТИНА. ИДЕТ РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ ЕС ЗРО ПВО-ПРО ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 02:20
  • 1
В России создали новый легкий броневик "Стрела"
  • 14.07 01:57
  • 34
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 14.07 01:23
  • 2
Израильский беспилотный катер «Seagull» получил разведывательный беспилотник
  • 14.07 01:21
  • 1
СМИ: Россия начнет строительство шести кораблей в один день
  • 14.07 00:50
  • 1
Есть фюзеляж первого южнокорейского истребителя
  • 14.07 00:47
  • 1
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
  • 14.07 00:45
  • 3
Домашний скот заменит газонокосилки на канадской базе ВВС
  • 14.07 00:39
  • 1
В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма
  • 14.07 00:35
  • 1
Введен в строй головной филиппинский фрегат Jose Rizal южнокорейской постройки
  • 14.07 00:32
  • 1
В Пентагоне заявили о контактах России с экстремистами в Афганистане
  • 14.07 00:17
  • 3
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
  • 13.07 23:57
  • 178
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 22:18
  • 2
В Индии: Сотрудничество с Россией в сфере обороны «злит» Китай
  • 13.07 22:04
  • 55
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 13.07 21:52
  • 318
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах