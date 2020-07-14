Новые египетские бронированные машины IMUT ST-100 и IMUT ST-500 LTV

Оригинал взят у коллеги dambiev в Про новые египетские бронированные машины IMUT ST-100 класса MRAP и IMUT ST-500 LTV

Представленная египетской компанией International Marathon United Technology Group (IMUT) новая бронированная машина IMUT ST-500 с колесной формулой 4х4.

Небезынтересный фильм о производстве египетской оборонной промышленностью при поддержке южноафриканских разработчиков новых бронированных машин IMUT ST-100 класса MRAP и легких бронированных машин IMUT ST-500. Бронемашины разработаны компанией International Marathon United Technology Group (IMUT).