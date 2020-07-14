ЕС поддержал предложение ФРГ о введении санкций против России за кибератаку

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Евросоюз поддержал предложение Германии ввести санкции против российских граждан за якобы проведенную ими в 2015 году кибератаку на Бундестаг, однако окончательное решение еще не принято. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

По словам Бройля, предложение Германии об антироссийских санкциях встретило широкую поддержку в ЕС, но переговоры о запуске процедуры и списке лиц еще продолжаются, промежуточные результаты этих переговоров в ФРГ называть отказались.

Мы подали этот запрос в кругу членов ЕС. Мы получили широкую поддержку

- заявил Бройль, добавив, что в настоящее время обсуждается круг лиц, которые, как предполагается, будут включены в санкционный список.

Напомним, что правительство Германии предложило ЕС ввести санкции против России за кибератаку 2015 года на Бундестаг, которую якобы провела "российская военная разведслужба ГРУ".

О возможности введения санкций за кибератаку, в ходе которой была скачана переписка немецкого канцлера Ангелы Меркель, и в которой обвиняют Россию, сообщалось еще в конце мая этого года. 28 мая 2020 года российский посол в Берлине Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел Германии, где был предупрежден о возможном введении ограничений за кибератаку.

Между тем Москва категорически отвергает подозрения в причастности к данной и другим кибератакам, поскольку ни в этом, ни в других случаях доказательств причастности России представлено не было.