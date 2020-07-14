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Известия.ru

В России до конца июля пройдут испытания многолетней маски от вирусов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Испытания универсальной маски TIOKRAFT, способной защищать от вирусов несколько лет, пройдут до конца июля. Об этом сообщил в понедельник, 13 июля, генеральный директор Раменского приборостроительного завода (входит в КРЭТ «Ростеха») Сергей Анохин.

«Это качественно новый продукт, это не та маска, которую можно час-два поносить и выбросить, эту маску можно носить несколько лет, питается она от обычного аккумулятора. Планируем закончить испытания в июле», — приводит «РИА Новости» слова Анохина.

Фильтр на маске очищает воздух по технологии фотокатализа. Вредные примеси задерживаются, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляются на воду и углекислый газ.

В конце июня глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в стране создадут резерв из примерно 300 млн медицинских масок и нескольких миллионов защитных костюмов на случай второй волны коронавируса и других новых эпидемий.

О том, что «Ростех» разработал маски TIOKRAFT, стало известно еще в начале апреля. В компании заявили, что эти респираторы защищают от вирусов и любых типов микроорганизмов, распространяющихся воздушно-капельным путем.

В конце марта в «Ростехе» рассказали о разработке комбинезона, который защищает от вирусов и других биологических угроз. Костюмы сделаны из дублирующего пленочного материала и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты.

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