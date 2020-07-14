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ЦАМТО

Airbus Helicopters примет участие в австралийском тендере с вертолетом H-145M

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Вертолеты H-145M
Вертолеты H-145M.
Источник изображения: facebook.com

ЦАМТО, 13 июля. Airbus Helicopters сформировала группу Team Nightjar из более чем 20 австралийских партнеров в рамках тендера по закупке Силами специальных операций ВС Австралии 16 легких вертолетов по проекту LAND 2097 Phase 4.

Как сообщается в пресс-релизе западноевропейской компании, на тендер будет предложен вертолет H-145M с обязательством инвестировать в австралийскую промышленность в качестве компенсационного пакета (офсетных обязательств) 250 млн. австр. долл. (172,5 млн. долл. США) и создать 170 высококвалифицированных рабочих мест.

В число компаний-партнеров вошли: Cablex, Cyborg Dynamics, Deakin University, DEWC, ECLIPS, Ferra Engineering, Helicopter Logistics, Helimods, Kinetic Fighting, Kratos Australia, Microflite, PREDICT Australia, QinetiQ Australia, Safran Helicopter Engines Australia, Seeing Machines, Sigma Bravo, Rusada, TAFE NSW, Tagai Management Consultants, Toll Helicopters, University of Technology Sydney, Varley Group и Varley Rafael Australia.

Напомним, что Австралия ранее опубликовала запрос на получение информации (RFI) по поставке вертолетов для Сил специальных операций (SOF), которые могут транспортироваться на борту стратегического самолета ВТА C-17 "Глоубмастер" для обеспечения оперативности развертывания. Целью выпущенного в конце сентября 2018 года запроса является подготовка к закупке легких вертолетов, адаптированных для применения в условиях плотной городской застройки.

В рамках проекта предполагается приобрести имеющийся на рынке коммерческий или военный вертолет, оснащенным простым, но проверенным комплектом разведывательного оборудования.

Австралия впервые определила требование к вертолету для ССО в рамках Оборонной интегрированной инвестиционной программы (DIIP) в 2016 году. Как тогда сообщалось, новые легкие разведывательно-ударные вертолеты для ССО должны быть приняты на вооружение, начиная с 2025 года. Согласно требованиям, 3-4 машины должны размещаться на борту C-17 и перебрасываться по воздуху к месту проведения операций вместе с личным составом. Программу предполагалось реализовать в 2025-2028 гг., а ее бюджет оценивался в 2-3 млрд. австр. долл. (1,5-2,3 млрд. долл. США). Последний запрос содержит измененную, более раннюю дату начала поставки – 2023 год при условии одобрения финансирования.

На текущий момент точно известно, что заявки на участие в проекте подали компании Airbus Helicopters (H-145M) и Babcock Australasia ("Белл-429"). В числе других потенциальных кандидатов эксперты называют Boeing (AH-6i), MD Helicopters с MD-530F/G и группу Leonardo Helicopters.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
C-17
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Babcock
Boeing
Kratos Defense
Leonardo
MD Helicopters
QinetiQ
Rafael
Safran
Проекты
LOH MD
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