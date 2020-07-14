"Страшное дело". Военный эксперт назвал версии пожара на базе ВМС США

Опубликовано видео пожара на военно-морской базе в Сан-Диего, там горит десантный корабльUSS Bonhomme Richard. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал возможные причины ЧП.
Отдел пожарно-спасательной службы Сан-Диего опубликовал видео с места пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6), находящемся на военно-морской базе.
Кадры позволяют оценить масштаб возгорания: из-за клубов серого дыма сам корабль практически невозможно рассмотреть.
Как отмечает РИА Новости, ЧП произошло в 8:30 воскресенья (18:30 мск).
USS Bonhomme Richard находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков. В результате инцидента пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских.
По данным Тихоокеанского флота США, на горящем корабле находится несколько тонн топлива, тушение может занять несколько дней.
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что пожар разгорелся не в результате взрыва. Пожар начался на нижней грузовой палубе, причины возгорания выясняет следствие, отметил контр-адмирал.
В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал произошедшее.
Он предположил, что будет с кораблем.