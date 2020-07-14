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РИА Новости

"Страшное дело". Военный эксперт назвал версии пожара на базе ВМС США

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Опубликовано видео пожара на военно-морской базе в Сан-Диего, там горит десантный корабльUSS Bonhomme Richard. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал возможные причины ЧП.

Отдел пожарно-спасательной службы Сан-Диего опубликовал видео с места пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6), находящемся на военно-морской базе.

Кадры позволяют оценить масштаб возгорания: из-за клубов серого дыма сам корабль практически невозможно рассмотреть.

Как отмечает РИА Новости, ЧП произошло в 8:30 воскресенья (18:30 мск).

USS Bonhomme Richard находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков. В результате инцидента пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских.

По данным Тихоокеанского флота США, на горящем корабле находится несколько тонн топлива, тушение может занять несколько дней.

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что пожар разгорелся не в результате взрыва. Пожар начался на нижней грузовой палубе, причины возгорания выясняет следствие, отметил контр-адмирал.

В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал произошедшее.

"Пожар – это самое страшное, что может произойти на корабле. С этим знакомы моряки и гражданского, и военного флота. …Поэтому прежде всего необходимо тщательное соблюдение правил пожаро- и взрывобезопасности. Малейшее несоблюдение - и это может произойти. Думаю, что здесь две версии: техническая неисправность или халатное отношение личного состава, что вполне бывает. Этот корабль транспортно-боевой, то есть имеются помещения для техники, для катеров, ангары для вертолетов. Видимо, с этим связано – пожар стал гулять. А это страшное дело", - сказал Василий Дандыкин.

Он предположил, что будет с кораблем.

"Если пожар не будет локализован и будет продолжаться несколько дней, то придется либо делать капитальный ремонт этого корабля, либо списывать его. Все это очень серьезно. Главное, чтобы не пострадали люди, которые борются за живучесть судна. Это всегда самое серьезное испытание для моряков", - отметил военный эксперт.
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