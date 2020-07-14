Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Борьба с возгоранием на американском универсальном десантном корабле будет сложной, но решаемой задачей, обычно в подобных случаях используется хладон, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.
Возгорание на десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего произошло в 8.30 (18.30 мск) воскресенья. Корабль с экипажем около 1000 человек находился на техническом обслуживании, на борту на тот момент были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц. По данным командования Тихоокеанского флота США, на борту - более 3700 тонн топлива. Источник в Пентагоне сообщил CNN, что пожар, по предварительным данным, начался на "колодезной палубе", которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров.
Пожар на десантном корабле в США© REUTERS / Bing GuanПожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.
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Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.
© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / Bing GuanСообщалось, что на судне также прогремел взрыв.
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Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.
© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. NavyВ момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.
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В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
© REUTERS / Bing GuanПострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.
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Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.
© REUTERS / Bing Guan
© AFP 2020 / San Diego Fire Department / HandoutТравмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.
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Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.
© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty ImagesВ тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.
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В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.
© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/HandoutПо словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.
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По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. NavyНа борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.
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На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
© REUTERS / Bing GuanПо предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.
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По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.
© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/HandoutПричину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.
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Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© REUTERS / Bing GuanUSS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.
11 из 13
USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.
© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/HandoutКорабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.
12 из 13
Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© AP Photo / Denis PoroyКроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.
13 из 13
Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.
© AP Photo / Denis Poroy
1 из 13
Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.
© REUTERS / Bing Guan
2 из 13
Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.
© REUTERS / Bing Guan
3 из 13
В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
4 из 13
Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.
© REUTERS / Bing Guan
5 из 13
Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.
© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
6 из 13
В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.
© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
7 из 13
По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
8 из 13
На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
9 из 13
По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.
© REUTERS / Bing Guan
10 из 13
Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
11 из 13
USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.
© REUTERS / Bing Guan
12 из 13
Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
13 из 13
Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.
© AP Photo / Denis Poroy
"Возгорание в отсеке, где находятся средства для высадки, - это опасная, но решаемая задача… После пожара потребуется заводской ремонт и большие средства", - сказал Валуев.
Он рассказал, что обычно при пожарах на кораблях в помещение, где возникло возгорание, запускается газ хладон (или его аналог, используемый в вооруженных силах других стран). Чтобы понять, как подать газ в нужный отсек, могут потребоваться консультации ведущих инженеров и конструкторов, спроектировавших корабль.
После того, как возгорание устранено, производится выдержка, то есть пожарные ждут, когда температура конструкций корабля спадет. Затем запускается разведывательная группа в термостойких костюмах, которая осматривает помещение и ликвидирует очаги возгорания или тления, если такие остаются. Когда горение полностью ликвидировано, отсек вентилируется и моется, чтобы специалисты могли оценить ущерб.
Адмирал уточнил, что если возгорание действительно произошло в десантном отсеке, то тушение могли осложнить средства доставки десанта – небольшие катера, которые остались там, и на их борту также есть топливо и горюче-смазочные материалы. Главное сейчас, по словам Валуева, не допустить, чтобы горение перекинулось на основной запас топлива корабля, так как это приведет к объемному пожару.