Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Борьба с возгоранием на американском универсальном десантном корабле будет сложной, но решаемой задачей, обычно в подобных случаях используется хладон, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.

Возгорание на десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего произошло в 8.30 (18.30 мск) воскресенья. Корабль с экипажем около 1000 человек находился на техническом обслуживании, на борту на тот момент были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц. По данным командования Тихоокеанского флота США, на борту - более 3700 тонн топлива. Источник в Пентагоне сообщил CNN, что пожар, по предварительным данным, начался на "колодезной палубе", которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров.

Пожар на десантном корабле в США© REUTERS / Bing GuanПожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

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Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan

© REUTERS / Bing GuanСообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

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Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. NavyВ момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

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В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy

© REUTERS / Bing GuanПострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

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Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / HandoutТравмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

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Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty ImagesВ тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

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В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/HandoutПо словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

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По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. NavyНа борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

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На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy

© REUTERS / Bing GuanПо предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

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По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/HandoutПричину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

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Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

© REUTERS / Bing GuanUSS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/HandoutКорабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

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Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

© AP Photo / Denis PoroyКроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy

1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan

2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan

3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy

4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan

5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout

6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images

7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout

8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy

9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan

10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan

12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy

"Возгорание в отсеке, где находятся средства для высадки, - это опасная, но решаемая задача… После пожара потребуется заводской ремонт и большие средства", - сказал Валуев.

Он рассказал, что обычно при пожарах на кораблях в помещение, где возникло возгорание, запускается газ хладон (или его аналог, используемый в вооруженных силах других стран). Чтобы понять, как подать газ в нужный отсек, могут потребоваться консультации ведущих инженеров и конструкторов, спроектировавших корабль.

После того, как возгорание устранено, производится выдержка, то есть пожарные ждут, когда температура конструкций корабля спадет. Затем запускается разведывательная группа в термостойких костюмах, которая осматривает помещение и ликвидирует очаги возгорания или тления, если такие остаются. Когда горение полностью ликвидировано, отсек вентилируется и моется, чтобы специалисты могли оценить ущерб.

Адмирал уточнил, что если возгорание действительно произошло в десантном отсеке, то тушение могли осложнить средства доставки десанта – небольшие катера, которые остались там, и на их борту также есть топливо и горюче-смазочные материалы. Главное сейчас, по словам Валуева, не допустить, чтобы горение перекинулось на основной запас топлива корабля, так как это приведет к объемному пожару.