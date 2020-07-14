Украина проведет в Херсонской области учения по эстонской модели

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что Украина осенью проведет военные учения по эстонской модели, конкретная дата маневров будет определена с учетом российских учений "Кавказ-2020".

Ранее Украина и Эстония подписали декларацию, в которой Эстония предлагает Украине поделиться своим опытом в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований. Минобороны Украины сообщило, что в Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели.

"В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику (в 2019 году – ред.) состоялось подписание декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны в Херсонской области между министерствами обороны Украины и Эстонии. После этого началась подготовка общего с Эстонией пилотного проекта территориальной обороны в нашей области. Уже осенью мы планируем провести масштабные учения… Сейчас совместно с оперативным командованием "Юг" и Генштабом ВС Украины определяемся по конкретным датам с учетом тех учений ("Кавказ-2020" - ред.), которые планирует провести страна-агрессор", - заявил Гусев в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.

По его словам, к учениям будут привлечены резерв и другие необходимые для эффективной обороны Херсонской области силы и средства по модели Союза обороны Эстонии Кайтселийта. Гусев сказал, что такие учения будут длиться около месяца.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.