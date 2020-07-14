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РИА Новости

СМИ обозначили дату закладки самого мощного ледокола "Россия"

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Атомный ледокол "50 лет Победы" на Северном полюсе
Атомный ледокол "50 лет Победы" на Северном полюсе.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 13 июля/ Радио Sputnik. Закладка самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" состоится в сентябре 2020 года, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".

Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Ранее сообщалось, что первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края.

"Закладка запланирована на сентябрь", – говорится в сообщении "Страна Росатом".

Стоимость головного ледокола – около 127 миллиардов рублей. Контракт на строительство атомного ледокола "Россия" между предприятием Росатома ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) и судостроительным комплексом "Звезда" был подписан в апреле нынешнего года. Всего в РФ планируется построить три таких атомохода.

Мощность ледокола – 120 МВт (на валах); скорость хода по чистой воде – 22 узла. Длина ледокола – 209 метров; ширина – 47,7 метра; ледопроходимость – 4 метра; водоизмещение – почти 70 тысяч тонн.

Ранее радио Sputnik сообщало, что эксперт рассказал о новом российском ледоколе "Лидер".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
10510 Лидер
2020-й год
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