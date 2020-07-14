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РИА Новости

В Совбезе назвали один из ключевых факторов безопасности России

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменения климата, ведущие к чрезвычайным ситуациям, стали одним из ключевых факторов безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин.

"Значительные негативные последствия, которые стали оказывать опасные гидрометеорологические явления на экономику страны и на нормальную жизнедеятельность населения, предопределили необходимость учета изменений климата в качестве одного из ключевых долговременных факторов безопасности России и тем самым обусловили необходимость совершенствования системы обеспечения гидрометеорологической безопасности", - сказал Абелин.

Этот вопрос рассматривался межведомственной комиссией Совбеза по экологической безопасности, в состав которой входят представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, добавил он.

"Было отмечено, что для этих целей в первую очередь требуется повышение эффективности функционирования системы наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических явлений, а также информирования об опасных природных и техногенных явлениях. Для этого необходима модернизация и расширение наземной гидрометеорологической сети, увеличение количественного состава пунктов государственной наблюдательной сети с учетом географических особенностей территории до необходимых нормативов плотности пунктов наблюдений, а также дополнительное техническое оснащение современным оборудованием", - сказал помощник секретаря СБ.

В дальнейшем эти меры должны быть поддержаны развитием авиа- и космического компонентов национальной системы мониторинга и прогнозирования гидрометеорологических явлений, добавил Абелин.

"Как представляется, указанные меры позволят повысить точность и оперативность прогноза, информирования об опасных природных явлениях, тем самым существенно сократив наносимый погодозависимым отраслям экономики и гражданам нашей страны ущерб", - отметил он.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.

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Изменение климата
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