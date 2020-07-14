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РИА Новости

Турция поддержала одну из сторон в стычке Азербайджана и Армении

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 13 июля/ Радио Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет поддерживать Азербайджан в связи с напряженной обстановкой на границе с Арменией.

Министерство обороны Азербайджана 12 июля заявило об атаке со стороны армянских военных на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. В ведомстве подчеркнули, что погибли трое азербайджанских военных. По сведениям военного министерства Азербайджана, армянские военные тоже понесли потери.

Армения в свою очередь заявила, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт.

"То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок", – заявил Чавушоглу в эфире турецкого телеканала TRT.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Азербайджан заявил об ударе по армянскому опорному пункту.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
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