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Нобелевский лауреат о российской подводной лодке: угроза шведской безопасности (SVT, Швеция)

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Прибытие атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Орёл» в пункт постоянного базирования после завершения планового ремонта (Мурманская обл.)
Прибытие атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Орёл» в пункт постоянного базирования после завершения планового ремонта (Мурманская обл.).
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Андрея Лузика (Andrei Luzik)

Беатрис Фин, директор отмеченной Нобелевской премией Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), всерьез восприняла появление российской подводной лодки «Орел» в Балтийском море. «Это тревожная тенденция, угрожающая безопасности Швеции», — заявила она, по информации SVT.

Беатрис Фин (Beatrice Fihn), директор отмеченной Нобелевской премией Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), всерьез восприняла появление российской подводной лодки "Орел" в Балтийском море.

"Это тревожная тенденция, угрожающая безопасности Швеции", - сказала она.

154-метровая российская атомная подводная лодка "Орел" приводится в движение двумя ядерными реакторами. Сравните это со шведской подводной лодкой всего 60 метров в длину и оснащенной дизельными двигателями и двигателями Стирлинга.

Российская подлодка вошла в Балтийское море в четверг, пролив Большой Бельт она преодолела в надводном положении, сообщили датские вооруженные силы.

Еще раньше стало известно, что подлодки этого типа ("Антей") можно оснастить 24 крылатыми ракетами дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками, а также ядерными торпедами.

"Появление в Балтийском море российских подлодок, которые могут оснащаться оружием массового поражения, - это тревожная тенденция, угрожающая безопасности Швеции. К сожалению, шведское правительство до сих пор не подписало Договор о запрещении ядерного оружия ООН, который объявляет такой тип деятельности незаконным", - говорит шведка Беатрис Фин, директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), которой в 2017 году была присуждена Нобелевская премия мира.

Договор о запрещении ядерного оружия ООН

В июле 2019 года тогдашняя министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём (Margot Wallström) сообщила, что Швеция не будет присоединяться к конвенции ООН о запрете ядерного оружия. Об этом было объявлено после того, как правительство рассмотрело этот вопрос и собрало мнения компетентных органов.

"Эксперты и ученые едины во мнении, что нынешние действия России и США усугубляют риск ядерной войны и катастроф. Если наше правительство не хочет и дальше наблюдать ядерное оружие вблизи шведской территории, оно должно немедленно подписать запрет", - говорит Беатрис Фин.

В десять раз мощнее Хиросимы

Согласно информации Научно-исследовательского института тотальной обороны, эта российская подводная лодка может быть оснащена ядерными торпедами. Самая слабая из них обладает мощностью в 15 килотонн, что сопоставимо с бомбой, сброшенной на Хиросиму. Мощность самой мощной составляет 200 килотонн - более чем в десять раз сильнее.

"15-килотонная бомба уничтожила около 145 тысяч мирных жителей Хиросимы, - говорит Беатрис Фин. - Через несколько недель будет 75 лет с момента бомбардировок, и сейчас выжившие после событий в Хиросиме и Нагасаки предостерегают против ядерного оружия и призывают правительства подписать договор о его запрете".

Министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) через своего секретаря отказался комментировать появление российской атомной подводной лодки в Балтийском море.


Юнас Ульссон (Jonas Olsson)

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