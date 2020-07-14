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ТАСС

Телескоп на "Спектре-РГ" хотят назвать в честь его научного руководителя Павлинского

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Телескоп ART-XC
Телескоп ART-XC.
Источник изображения: Фото: Роскосмос / DLR / СРГ / ИКИ

Ученый недавно умер на 61-м году жизни

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ученые предлагают присвоить российскому телескопу ART-XC, который установлен на космической обсерватории "Спектр-РГ", имя его недавно умершего научного руководителя Михаила Павлинского. Об этом ТАСС рассказал научрук проекта "Спектр-РГ" Рашид Сюняев.

"Мы готовим [соответствующие] письма в инстанции", - сказал Сюняев, отвечая на вопрос о переименовании. По словам ученого, пока официально переименование не утверждено, однако "все, кто работал над созданием телескопа или используют его данные, хотят этого".

Михаил Павлинский умер 1 июля на 61-м году жизни. Он был специалистом в области рентгеновской астрономии и космического приборостроения по внеатмосферной астрономии. Вплоть до смерти был заместителем директора Института космических исследований РАН по проекту "Спектр-РГ" и научным руководителем телескопа "ART-XC".

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