Москва призывает Баку и Ереван к сдержанности в зоне конфликта

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Российское внешнеполитическое ведомство в понедельник выразило озабоченность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвало стороны конфликта к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня.

"МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля с.г. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. "Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации", - информирует ведомство.

В МИД РФ отметили, что по поступающей информации, боевые действия продолжаются, в том числе с использованием артиллерии, имеются убитые и раненые. "Приносим соболезнования родным и близким погибших", - говорится в заявлении.

В свою очередь генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

"В связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля с.г. боестолкновениями на Тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ", - говорится в сообщении Организации.

В минувшее воскресенье Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения Вооружённых сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила "Интерфаксу", что днём в воскресенье военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По её словам, с армянской стороны потерь нет.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.