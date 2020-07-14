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WarSpot

M60-TM: турецкая модернизация американского танка

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Источник изображения: warspot.ru

Турция похвасталась модернизацией устаревающих танков. Вчера, 12 июля, пресс-служба Минобороны Турции на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео с новой версией танка M60.

Обновлённая боевая машина получила обозначение M60-TM и является модернизированной версией M60-T (танк M60A3, доработанный компанией Israel Military Industries). Обновление проводилось турецкими компаниями ASELSAN, TÜBİTAK SAGE и ROKETSAN.

Презентация танка M60-TM

Всего в рамках проекта Fırat было обновлено 169 единиц M60-T до версии M60-TM. Помимо обновления ряда электронных систем, новый M60 получил телескопический оптический модуль и систему активной защиты от противотанковых ракет и гранат.

Танк М60 разрабатывался компанией Detroit Arsenal Tank Plant в период с 1957 по 1959 год на основе среднего танка М48. За время серийного производства (с 1959 по 1987 год) было выпущено порядка 15 000 единиц М60 в трёх модификациях (М60A1, М60A2 и М60A3). Кроме того, разработана модификация М60120S, повышающая боевые способности танка до уровня M1A1 Abrams. Помимо ВС США, танки М60 состоят на вооружении армий Бахрейна, Йемена, Омана, Судана, Тайваня, Туниса и ряда других стран.

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Страны
Бахрейн
Йемен
Оман
Судан
США
Тайвань
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Турция
Продукция
M1 Abrams
М-60
Компании
Aselsan
Roketsan
TUBITAK
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