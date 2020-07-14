Турция хочет перебросить советские комплексы С-125М1 в Ливию

Турецкие военные планируют использовать в Ливии бывшие советские зенитные ракетные комплексы С-125М1 Печора-M1. Факт отправки этой техники в "горячую точку" активно обсуждается в социальных Сетях.

Last week, The Turkish Defense Minister paid a visit to Ukraine & met with his Ukranian counterpart

This visit came in coincidence with reports emerged earlier claimed that Turkey is planing to purchase unkown number of S-125 Pechora SAMs from Ukraine to be deployed in Libya pic.twitter.com/kt1FKhBkbp — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) July 11, 2020

Известно, что эти системы, хорошо повоевавшие с начала 70-х годов в различных войнах и конфликтах, в настоящее время проходят восстановительный ремонт и модернизацию на украинских предприятиях.

У них меняется электронная начинка, улучшаются возможности по обнаружения и уничтожению воздушных целей. Вместо использовавшихся ранее старых ЗиЛ-131 в качестве базы применены выпускающиеся в Кременчуге автомобили семейства КрАЗ.

Более года назад противостоящие фельдмаршалу Хафтару силы Правительства национального согласия смогли развернуть в районе Мисураты ЗРК С-125. Поэтому первоначально предполагалось, что обновленные "Печоры" закупаются именно для отправки формированиям ПНС.

В настоящее время также не исключается, что ими заменят уничтоженные на авиабазе "Эль-Ватыя" зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk. Из-за того, что для работы на С-125М1 у турецкой стороны нет подготовленного персонала, возможно прибытие специалистов из Украины. Известно, что ранее украинские "добровольцы" уже занимались в этой стране обслуживанием военной техники, в том числе авиационной.

Также сообщалось о регулярных рейсах в Ливию украинских Ил-76. Причем самолеты доставляли оружие и боеприпасы обеим противоборствующим сторонам. Около года на авиабазе Аль-Джуфра, находящейся под контролем Хафтара, попали под ракетный обстрел два Ил-76 одной из украинских авиакомпаний. Самолеты сгорели, погиб пилот. Позже в районе города Мисурата был подбит еще один украинский "семьдесят шестой".

Алексей Моисеев