На горящем в США корабле обрушилась надстройка

Большая часть островной надстройки десантного корабля ВМС США Bonhomme Richard выгорела и обрушилась в результате пожара на борту, который не могу потушить уже почти сутки.

Надстройка терпящего бедствие корабля выполнена из алюминиевого сплава. Пожар на Bonhomme Richard, пришвартованном к пирсу базы ВМС США в Сан-Диего начался ранним утром 12 июля по местному времени. Корабль проходил плановое техобслуживание, в момент ЧП на борту находилось 160 человек. Командование базы сообщает о 21 пострадавшем: госпитализированы 17 моряков и 4 гражданских специалиста. Остальные эвакуированы. Отбуксированы и два эсминца, стоявшие рядом с загоревшимся кораблем.

В качестве причины пожара называется взрыв во время проведения регламентных работ. Шесть пожарных катеров и несколько десятков береговых команд спасателей безуспешно пытаются локализовать возгорание. Вооружение на борту УДК отсутствует, но в танках корабля находится более 3700 тонн топлива.

- Существует вероятность, что пожар не удастся потушить в течение нескольких дней - пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии, - заявил CNN руководитель пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл.

Свежие кадры с места пожара на борту УДК Bonhomme Richard. Видео: Denis Bondarenko pic.twitter.com/a3Nqyf1xJt — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 13, 2020

Антон Валагин