Войти
Военное обозрение

Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716

106
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716. Это будет вторая партия такого оружия, заказанного Нью-Дели.

Об этом сообщило индийской информационное агентство ANI.

Заказ будет размещен после того, как первая партия винтовок, поставленных в таком же количестве, поступит в войска для использования подразделениями Северного командования и других оперативных районов. Эту информацию агентство узнало от своего источника в индийской армии, сообщившего следующее:

Мы собираемся разместить заказ еще на 72 тысячи таких винтовок в рамках финансовых полномочий, предоставленных вооруженным силам.

Увеличение объемов закупок оружия Нью-Дели происходит на фоне продолжающегося спора о границах между Индией и Китаем.

Производителем штурмовых винтовок Sig 716 является американское подразделение швейцарского холдинга Lüke & Ortmeier Gruppe. Они имеют калибр 7,62х51 NATO. Есть две модификации этого оружия: базовая Sig 716 Patrol и снайперская Sig 716 G2 DMR.

В базовой модификации винтовка имеет длину ствола 40,6 см. Вместимость магазина составляет 20 патронов. Предусмотрен одиночный режим ведения огня. Без боеприпасов оружие весит 4,3 кг.

Напомним, что ранее Индия заключила контракт на приобретение и сборку российских автоматов АК-203.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Швейцария
Продукция
AR-15
Проекты
NATO
Похожие новости
14.06.2016
Террористам международные соглашения не в тягость
14.08.2015
Представители СМИ из более чем 40 стран присутствовали на соревнованиях Международных армейских игр - Минобороны РФ
20.02.2013
Крушители брони
09.08.2012
Все началось с «Красной шапочки»
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 01:57
  • 34
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 14.07 01:23
  • 2
Израильский беспилотный катер «Seagull» получил разведывательный беспилотник
  • 14.07 01:21
  • 1
СМИ: Россия начнет строительство шести кораблей в один день
  • 14.07 00:50
  • 1
Есть фюзеляж первого южнокорейского истребителя
  • 14.07 00:47
  • 1
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
  • 14.07 00:45
  • 3
Домашний скот заменит газонокосилки на канадской базе ВВС
  • 14.07 00:39
  • 1
В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма
  • 14.07 00:35
  • 1
Введен в строй головной филиппинский фрегат Jose Rizal южнокорейской постройки
  • 14.07 00:32
  • 1
В Пентагоне заявили о контактах России с экстремистами в Афганистане
  • 14.07 00:17
  • 3
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
  • 13.07 23:57
  • 178
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 22:18
  • 2
В Индии: Сотрудничество с Россией в сфере обороны «злит» Китай
  • 13.07 22:04
  • 55
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 13.07 21:52
  • 318
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 13.07 20:27
  • 27
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ