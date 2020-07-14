Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716

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Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716. Это будет вторая партия такого оружия, заказанного Нью-Дели.

Об этом сообщило индийской информационное агентство ANI.

Заказ будет размещен после того, как первая партия винтовок, поставленных в таком же количестве, поступит в войска для использования подразделениями Северного командования и других оперативных районов. Эту информацию агентство узнало от своего источника в индийской армии, сообщившего следующее:

Мы собираемся разместить заказ еще на 72 тысячи таких винтовок в рамках финансовых полномочий, предоставленных вооруженным силам.

Увеличение объемов закупок оружия Нью-Дели происходит на фоне продолжающегося спора о границах между Индией и Китаем.

Производителем штурмовых винтовок Sig 716 является американское подразделение швейцарского холдинга Lüke & Ortmeier Gruppe. Они имеют калибр 7,62х51 NATO. Есть две модификации этого оружия: базовая Sig 716 Patrol и снайперская Sig 716 G2 DMR.

В базовой модификации винтовка имеет длину ствола 40,6 см. Вместимость магазина составляет 20 патронов. Предусмотрен одиночный режим ведения огня. Без боеприпасов оружие весит 4,3 кг.

Напомним, что ранее Индия заключила контракт на приобретение и сборку российских автоматов АК-203.