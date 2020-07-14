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Российская газета

Новый способ обнаружения стелс-техники изобрели в России

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Источник изображения: Татьяна Андреева/РГ

В России открыли новый способ обнаружения стелс-техники.

Как сообщает издание Defending Russia, метод основан на анализе радиолокационной тени наблюдаемого объекта методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности.

Ученым Радиотехнического института имени академика Минца удалось представить новую модель расчета РЛТ движущегося объекта и показать, что рассматриваемый способ прост в реализации и может быть использован в качестве дополнительного признака при проведении селекции движущихся объектов. Новый метод обеспечивает снижение уровня ошибок пеленгации.

Отметим, что с 2018 года на вооружении ВКС России находятся бистатические радары "Струна-1", которые предназначены для поиска малозаметных целей и самолетов-невидимок. В новой РЛС излучатель и приемник разнесены в пространстве и сканируют объекты, находящиеся между ними. Такой метод фактически игнорирует любые стелс-покрытия и с большой точностью определяет динамические и другие характеристики цели.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
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