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Российская газета

Фото: АК-74 с необычным усовершенствованием замечен в Сирии

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Источник изображения: U.S. Air Force / Staff Sgt. Levi Riendeau / wikimedia.org

В интернете появилось фото необычной кустарной "доработки" автомата Калашникова, которую произвели сирийские умельцы в Идлибе.

Снимок опубликовал в Twitter пользователь CalibreObscura. Речь идет об автомате серии АК-74 с деревянным прикладом.

Неизвестный владелец оружия весьма бесхитростным образом "усовершенствовал" магазин, пропилив в нем окошко, через которое видны патроны. Это позволяет в боевой обстановке визуально контролировать расход боеприпасов.

Однако у подобного изменения конструкции магазина есть и явные недостатки. Через пропиленную дырку внутрь магазина может попасть грязь, а это увеличивает риск осечки в самый неподходящий момент.

Автор публикации признает, что подобные окна в магазине непрактичны, но при этом смотрятся достаточно эффектно.

"Они выглядят довольно круто", - пишет он.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
ИТ
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