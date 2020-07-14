СМИ: Россия начнет строительство шести кораблей в один день

16 июля на трех верфях страны запланирована закладка сразу шести кораблей для ВМФ России. Об этом FlotProm сообщили два источника в судостроительной отрасли.

- Еще остается незначительная вероятность переноса сроков, однако даже в этом случае строительство начнется в июле, - рассказал собеседник издания. Ранее единый день закладки кораблей и подводных лодок планировался на 28 апреля и был перенесен из-за пандемии коронавируса.

На "Северной верфи" Санкт-Петербурга начнется строительство двух фрегатов проекта 22350 ("адмиральская" серия, рассчитанное на применение крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковых "Цирконов"). Седьмой и восьмой корабль этого типа назовут в честь русских адмиралов Ивана Юмашева и Эмиля Спиридонова.

В Северодвинске заложат два атомных подводных крейсера типа 885М. Это многоцелевые субмарины усовершенствованного проекта "Ясень" с тем же набором ракет, что и на фрегатах типа 22350. Подлодки получат имена "Владивосток" и "Воронеж".

На заводе "Залив" в Крыму начнут строить пару универсальных десантных кораблей проекта 23900. Эти вертолетоносцы смогут перевозить до тысячи морских пехотинцев, 75 единиц боевой техники, шесть десантных катеров. Авиагруппа состоит из двух десятков вертолетов. Корабли этого типа в России ранее не строились. Один УДК планируется назвать в честь Севастополя, название другого неизвестно.

Антон Валагин