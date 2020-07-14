Американские АПЛ могли пойти на дно из-за женщины

Американские подводные лодки класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», которые охотятся за российскими подводными крейсерами, оказались бракованными. Этот скандал стал одним из самых громких в ВМС США за последнее время. Все дело в качестве специального металлического сплава, из которого делаются корпуса лодок. Что с ним не так – и чем это угрожает американскому флоту?

На этой неделе стало известно, что австралийско-американская компания Bradken, основной поставщик высокопрочной стали для подлодок ВМС США, десятилетиями поставляла некачественный сплав. Как свидетельствуют судебные документы, этот сплав используется для производства корпусов атомных многоцелевых подводных лодок верфями Electric Boat и Newport News Shipbuilding.

На этих верфях строятся американские АПЛ класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния». В задачу этих АПЛ входит, в частности, слежение и при необходимости уничтожение российских подводных ракетоносцев, носителей ядерных баллистических ракет. Bradken Inc – дочерняя компания Hitachi Construction Machinery, ведущего поставщика ВМС США высокопрочных марок стали.

Детали не раскрываются по соображениям секретности. Но предполагаемое мошенничество, как заявляется, затронуло значительный процент отливок для корпусов. Минюст США возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора по металлургии Bradken Элейн Томас, которая сейчас находится на пенсии. Как установили следователи, женщина в течение трех десятилетий – с 1985 по 2017 год – фальсифицировала результаты лабораторных исследований, которые и должны подтверждать характеристики сплавов. Как сообщает Military.com, брак производился на литейном заводе в Такоме (штат Вашингтон).

Томас называли «экспертом мирового уровня». Она была награждена государственной премией за разработку процедуры по изготовлению технически сложных сплавов для военно-морского флота. На допросе у федерального следователя Томас признала, что изменения в документах, фиксирующих результаты испытаний металла, внесены ее почерком, но она не думала, что «намеренно фальсифицировала результаты теста и не имела мотива для изменения результатов».

Однако на другом допросе она признала, что у той или иной отливки был низкий предел текучести и ее никогда не следовало отправлять на верфь, пишет «Взгляд».