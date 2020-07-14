В России растет число преступлений на почве терроризма и экстремизма

В России почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло число преступлений террористического характера, а число экстремистских преступлений - почти на 41%. Такую статистику приводит МВД России.

«С января по июнь 2020 года зарегистрировано 1?183 преступления террористического характера (на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года) и 442 преступления экстремистской направленности (больше на 40,8%)», — говорится в документах ведомства.

Как следует из данных министерства, количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сократилось за отчетный период почти на 13%.