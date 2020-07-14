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Боеготовность морской авиации на высоком уровне

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Источник изображения: vpk-news.ru

Три самолёта-амфибии получит до конца текущего года морская авиация (МА) ВМФ России, сообщил начальник МА генерал-майор Игорь Кожин.

«В этом году в морскую авиацию планируется поступление трёх самолётов-амфибий Бе-200. Причём первый из них уже готовится к показу. Совсем скоро его смогут увидеть на Главном военно-морском параде», - сказал Кожин в интервью «Красной звезде».

По словам генерала, апробация Бе-200 сначала прошла в Ейске на базе Центра боевого применения и переучивания лётного состава. 

«Теперь мы начали вести опытную эксплуатацию, по результатам которой начнём отправлять новые воздушные суда в войсковые соединения и объединения», - сказал Кожин. Он также сообщил, что до конца текущего года планируется ввести в опытную эксплуатацию новейший тренажёр НИТКА, предназначенный для подготовки лётчиков-палубников.

В Ейске (Краснодарский край) и Саках (Крым), рассказал военачальник, имеются научно-исследовательские тренажёры корабельной авиации - НИТКА. 

«Тренажёр в Саках предназначен только для подготовки палубных лётчиков. Сейчас там используется модернизированное оборудование: машины, агрегаты, оборудование, которые в перспективе будут установлены на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Сейчас он проходит глубокую модернизацию, и после ремонта это будет уже совсем другой корабль», - отметил Кожин.

По его словам, ещё до завершения ремонта крейсера постоянно ведётся подготовка палубных лётчиков. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
НИТКА
Проекты
1143 Кречет
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