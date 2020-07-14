Боеготовность морской авиации на высоком уровне

Три самолёта-амфибии получит до конца текущего года морская авиация (МА) ВМФ России, сообщил начальник МА генерал-майор Игорь Кожин.

«В этом году в морскую авиацию планируется поступление трёх самолётов-амфибий Бе-200. Причём первый из них уже готовится к показу. Совсем скоро его смогут увидеть на Главном военно-морском параде», - сказал Кожин в интервью «Красной звезде».

По словам генерала, апробация Бе-200 сначала прошла в Ейске на базе Центра боевого применения и переучивания лётного состава.

«Теперь мы начали вести опытную эксплуатацию, по результатам которой начнём отправлять новые воздушные суда в войсковые соединения и объединения», - сказал Кожин. Он также сообщил, что до конца текущего года планируется ввести в опытную эксплуатацию новейший тренажёр НИТКА, предназначенный для подготовки лётчиков-палубников.

В Ейске (Краснодарский край) и Саках (Крым), рассказал военачальник, имеются научно-исследовательские тренажёры корабельной авиации - НИТКА.

«Тренажёр в Саках предназначен только для подготовки палубных лётчиков. Сейчас там используется модернизированное оборудование: машины, агрегаты, оборудование, которые в перспективе будут установлены на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Сейчас он проходит глубокую модернизацию, и после ремонта это будет уже совсем другой корабль», - отметил Кожин.

По его словам, ещё до завершения ремонта крейсера постоянно ведётся подготовка палубных лётчиков.