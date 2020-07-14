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В Ираке неизвестные пустили на распыл колонну грузовиков ВС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Иракской провинции Кадисия, на дороге соединяющей населенные пункты ас-Самава и эд-Дивания, неизвестные вооруженные люди заблокировали движении американской логистической колоны.

После этого они заставили водителей выйти из своих транспортных средств и подожгли грузовики. Что было в кузовах машин пока неизвестно.

Подобные колоны грузовиков обычно перевозят бронетехнику и другое тяжелое оборудование.

Нет информации и о том, к какому формированию принадлежат вооруженные люди. Существует большая вероятность, что это были члены проиранских формирований, которые таким незамысловатым образом передали «пламенный привет» американцам.

Стоит отметить, отмечает Free News, что на днях США пытались «руками иракских силовиков» арестовать членов движения «Катаиб Хезбалла» в Багдаде.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
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