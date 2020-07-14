Могут быть потери: Армения и Азербайджан возобновили обстрелы

Армения сообщила о возобновлении артобстрела со стороны Азербайджана в Карабахе

Конфликт между ВС Азербайджана и Армении возобновился утром 13 июля. По сообщению минобороны Армении, обстрел велся со стороны азербайджанских военных. Обострение многолетнего конфликта произошло накануне. Стороны обвинили друг друга в атаке своих позиций. Конфронтация связана с нерешенным вопросом Нагорного Карабаха.

ВС Азербайджана утром 13 июля возобновили артиллерийский обстрел армянских позиций на государственной границе в направлении Тавушской области Армении, сообщила пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян.

"После двух-трехчасового перерыва утром [в понедельник, 13 июля] противник возобновил провокационные действия, продолжая артобстрел по армянским позициям. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Увеличение потерь в рядах ВС Азербайджана не исключено", - написала представитель армянского военного ведомства на своей странице в Facebook.

В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на 13 июля заявили РИА «Новости», что армянские военные обстреливают село на границе.

При этом Степанян отмечала, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, но все попытки нейтрализуются.

Минобороны Азербайджана днем 12 июля сообщило, что подразделения ВС Армении попытались атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным военного ведомства, после этого завязался бой. Как сообщили в Баку, противник понес потери и отступил. В министерстве уточнили, что в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

В свою очередь, Шушан Степанян, слова которой приводит «Интерфакс», рассказала, что военнослужащие ВС Азербайджана около 12:30 12 июля предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушском направлении на автомобиле УАЗ. По ее словам, после предупреждения армянской стороны противник оставил автомобиль и вернулся на свои позиции.

«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», - отметила пресс-секретарь.

По словам министра обороны Армении Давида Тонояна, военным на границе с Азербайджаном предписано быть сдержанными.

Как написала в своем Facebook Шушан Степанян, соответствующее заявление он сделал в разговоре с личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Как отметил Тоноян, в случае провокации армянские военные будут реагировать по мере необходимости, «вплоть до занятия новых благоприятных позиций».

Азербайджан и Армения ведут конфликт из-за Нагорного Карабаха с феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1994 годах азербайджанская сторона потеряла контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. Группу возглавляют сопредседатели - Россия, США и Франция.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали Бишкекский протокол о перемирии. В то же время после этого не остановились военные действия, которые периодически возобновляются. Самым существенным обострением конфликта стала четырехдневная война 2016 года. Тогда жертвами стали сотни солдат с обеих сторон.

Незадолго до очередного обострения главы МИД Азербайджана и Армении договорились провести очередные переговоры по Карабаху в формате видеоконференции.

Но азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале текущего месяца заявил, что эти видеоконференции «не имеют значения», а сам «переговорный процесс не ведется».

«Это только лишь означает, что минская группа ОБСЕ находится в действии. Хорошо, до каких пор? Быть в действии не означает быть действенным», - сказал Алиев в интервью местным журналистам.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Азербайджана в прошлом году призвал при урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закрепленными в Уставе ООН и в Хельсинкском Заключительном акте. При этом глава российского МИД признал, что для достижения долгосрочного политического урегулирования необходимо еще многое предпринять.

Лидия Мисник