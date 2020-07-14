Могут быть потери: Армения и Азербайджан возобновили обстрелы

Армения сообщила о возобновлении артобстрела со стороны Азербайджана в Карабахе
Конфликт между ВС Азербайджана и Армении возобновился утром 13 июля. По сообщению минобороны Армении, обстрел велся со стороны азербайджанских военных. Обострение многолетнего конфликта произошло накануне. Стороны обвинили друг друга в атаке своих позиций. Конфронтация связана с нерешенным вопросом Нагорного Карабаха.
ВС Азербайджана утром 13 июля возобновили артиллерийский обстрел армянских позиций на государственной границе в направлении Тавушской области Армении, сообщила пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян.
"После двух-трехчасового перерыва утром [в понедельник, 13 июля] противник возобновил провокационные действия, продолжая артобстрел по армянским позициям. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Увеличение потерь в рядах ВС Азербайджана не исключено", - написала представитель армянского военного ведомства на своей странице в Facebook.
В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на 13 июля заявили РИА «Новости», что армянские военные обстреливают село на границе.
Минобороны Азербайджана днем 12 июля сообщило, что подразделения ВС Армении попытались атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным военного ведомства, после этого завязался бой. Как сообщили в Баку, противник понес потери и отступил. В министерстве уточнили, что в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.
В свою очередь, Шушан Степанян, слова которой приводит «Интерфакс», рассказала, что военнослужащие ВС Азербайджана около 12:30 12 июля предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушском направлении на автомобиле УАЗ. По ее словам, после предупреждения армянской стороны противник оставил автомобиль и вернулся на свои позиции.
«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», - отметила пресс-секретарь.
Как написала в своем Facebook Шушан Степанян, соответствующее заявление он сделал в разговоре с личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Как отметил Тоноян, в случае провокации армянские военные будут реагировать по мере необходимости, «вплоть до занятия новых благоприятных позиций».
Азербайджан и Армения ведут конфликт из-за Нагорного Карабаха с феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1994 годах азербайджанская сторона потеряла контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. Группу возглавляют сопредседатели - Россия, США и Франция.
В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали Бишкекский протокол о перемирии. В то же время после этого не остановились военные действия, которые периодически возобновляются. Самым существенным обострением конфликта стала четырехдневная война 2016 года. Тогда жертвами стали сотни солдат с обеих сторон.
Но азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале текущего месяца заявил, что эти видеоконференции «не имеют значения», а сам «переговорный процесс не ведется».
«Это только лишь означает, что минская группа ОБСЕ находится в действии. Хорошо, до каких пор? Быть в действии не означает быть действенным», - сказал Алиев в интервью местным журналистам.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Азербайджана в прошлом году призвал при урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закрепленными в Уставе ООН и в Хельсинкском Заключительном акте. При этом глава российского МИД признал, что для достижения долгосрочного политического урегулирования необходимо еще многое предпринять.
Лидия Мисник