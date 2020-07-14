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Российская газета

Герой России Игорь Кожин рассказал о специфике работы морских летчиков

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Источник изображения: Минобороны РФ

Начальник морской авиации ВМФ РФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин рассказал о специфике работы морских летчиков. Об этом шла в речь в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня морской авиации России.

Генерал-майор отметил, что летать им приходится в непростых условиях - вдали от суши, над морской поверхностью, где отсутствуют ориентиры и радиотехнические точки. И если вдруг что-то случится и летчик окажется в воде, особенно в северных широтах, то продержаться в ней он сможет не более десяти минут. Не подоспеет помощь вовремя - все закончится трагически.

Как отмечает Игорь Кожин, особенно сложны ночные полеты над морем, когда в нем отражаются звезды, все сливается и приходится ориентироваться только по приборам. Есть сложности и при полетах на малых высотах вне берега. Над морем даже разницу по высоте в одну тысячу метров не заметить.

Однако, несмотря на особенности, военные морские летчики имеют прекрасную выучку, профессионализм, морально-волевые качества, специальную подготовку. И летают они во взаимодействии с экипажами кораблей, подводных лодок, выполняя непростые задачи. Морская цель не видна, она скрыта под толщами воды и нужен высокий профессионализм, чтоб ее вычислить на фоне помех. Необходима выучка и опыт, чтобы сесть на палубу корабля, которая из кабины кажется размером с коробочку.

Говоря об уровне мастерства, начальник морской авиации ВМФ РФ отметил, что летчик выполняет не свойственную для человека работу и живет в двух измерениях. Навык приобретается в процессе подготовки. Уровня 2-го класса военнослужащий достигает через четыре-пять лет после окончания училища, а уровня 1-го класса - через семь лет.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
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