ВС Украины намерены приобрести дополнительную партию БЛА в Турции

"Байрактар ТВ2" способен не только вести разведку, но и применять различные средства поражения. Фото с официального сайта президента Украины.

ЦАМТО, 13 июля. По информации турецких СМИ, Украина планирует приобрести в Турции еще одну партию вооруженных беспилотных летательных аппаратов. Данная тема обсуждалась в ходе официального визита министра обороны Турции в Киев.

Как сообщило агентство Anadolu Agency, министр национальной обороны Украины Андрей Таран озвучил намерение страны закупить дополнительную партию БЛА турецкого производства на состоявшейся 10 июля встрече со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

В ходе переговоров министры обороны также обсудили двусторонние отношения и события в регионе, перспективы сотрудничества при реализации морских и авиационных проектов.

В 2019 году Украина закупила шесть разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2) турецкого производства для своих вооруженных сил. По данным Defence-ua.com, недавно БЛА "Байрактар TB2" был впервые использован в ходе учений ВС Украины для ведения разведки и нанесения удара по наземной цели с применением боеприпаса MAM-L.

В рамках новой сделки БЛА "Байрактар TB2" компании Baykar будут поставлены ВСУ в течение года. Пакет закупки также будет включать три наземных пункта управления.

Как сообщал ЦАМТО, размах крыла БЛА "Байрактар TB2" составляет 12 м, длина – 6,5 м. Аппарат максимальной взлетной массой 650 кг может нести на подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 24 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.