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Российская газета

Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 сняли на видео из кабины

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Появилось видео полетов на боевое применение штурмовиков новейшей модификации Су-25СМ3 "Суперграч". Машины этого типа начали поступать в войска совсем недавно.

В двухминутном ролике "Звезды" штурмовики обстреливают мишени на земле управляемыми и неуправляемыми ракетами. Применение оружия показано как из кабины пилота, так и с борта другого самолета, летящего рядом. Также использованы кадры с закрепленных под крыльями Су-25 экшн-камер.

Зрители говорят о штурмовике с большим уважением.

- Серьезная машина! Танк летающий, - написал Сергей Пташкин.

- "Грачи" - трудяги. Они вывезли на себе войну в Сирии, и Кавказ, и Афган и много других войн, - согласен с ним пользователь с ником Ося.

- Красивые машины и пилоты крутые! - считает Страж Ветра.

Бронированный штурмовик Су-25 стоит на вооружении почти 40 лет, он участвовал в 20 с лишним войнах по всему миру и продолжает воевать сейчас - например, в Сирии. Модификация Су-25СМ3 отличается от предшественниц прицельно-навигационным комплексом СВП-24-25 - она превращает неуправляемое вооружение в высокоточное, - и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, выводящей самолет в заданную точку с точностью 10 метров. Это помогает пилотам летать при нулевой видимости - например, по ночам.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Сирия
Продукция
Су-25
Проекты
ГЛОНАСС
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