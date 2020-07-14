Ослепить AWACS: что может новая версия системы РЭБ "Красуха"

В войска стала поступать модернизированная версия системы радиоэлектронного подавления "Красуха-2О". Как и предыдущие машины семейства она в первую очередь предназначена для противодействия вражеским радарам, без использования которых авиация противника действовать не может. Наша - может, но это совсем другая история.

Эволюция системы РЭБ "Красуха" идет по пути уменьшения размеров комплекса и расширения его возможностей. "Красуха-2" была аналоговой и размещалась в трех вездеходах. "Красуха-4" стала цифровой и поместилась в два. Полные характеристики "Красухи-2О" засекречены, но известно, что радиус ее действия вырос до 400 километров. Это ключевой показатель, поскольку одна из главных задач системы - нейтрализация летающих радаров AWACS. Без их помощи не могут атаковать самолеты-невидимки F-22 Raptor и F-35 Lightning II - собственные РЛС в бою они незаметности ради отключают.

В мешанине эфира "Красуха" безошибочно находит нужный ей тип радиосигнала, захватывает его источник и берет его на сопровождение, пишет "Армейский стандарт". При необходимости координаты цели могут быть переданы зенитчикам, если такой команды нет - электронщики справятся сами. Выставленные комплексом активные помехи блокируют излучение мощного радара AWACS, не позволяя ему видеть цели самому и наводить на них ударные самолеты. На учении "Красуха-2О" уверенно справилась с обнаружением отечественного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У - по характеристикам он схож с американским E-3 Sentry.

Аппаратура нового комплекса размещается на одном вездеходном шасси БАЗ-6910-022 с колесной формулой 8х8. Собранная в Брянске 40-тонная машина с 500-сильным ярославским турбодизелем преодолевает полутораметровый ров и брод, спокойно берет 30-градусный подъем, разгоняется на шоссе до 80 километров в час и может пройти без дозаправки тысячу километров. Время развертывания комплекса в боевое положение - 15 минут.

Экипаж из трех человек находится в бронированной кабине, защищенной в том числе от СВЧ-излучения. Создатели "Красухи" подумали о будущем, когда электромагнитное оружие из перспективных разработок станет реальностью. Кроме безопасности, расчету комплекса обеспечен и комфорт: кабина снабжена отопителем и кондиционером. Система РЭБ устойчиво работает в широком диапазоне температур: от арктического холода до зноя пустыни.

В США есть аналог "Красухи" - система электронного подавления Crew Duk на базе бронетранспортера International MaxxPro. Но, как признают сами американцы, по возможностям она сильно уступает российским комплексам РЭБ.

Антон Валагин