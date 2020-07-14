Войти
Военно-промышленный курьер

Какой «сюрприз» ждет американцев в Крыму

144
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Журналисты рассказали об опасности для ВМС США со стороны российских Ту-22МЗМ.

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму. Авторы американского издания отметили, что Вооруженные силы России имеют мощное оружие для сдерживания противника в Черном море. Специалисты напомнили о российских бомбардировщиках Ту-22МЗМ. После модернизации данные самолеты смогут гарантированно ликвидировать любую цель.

В NI рассказали, что пилоты Ту-22МЗМ получат на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В распоряжении летчика также будет находиться новое оборудование радиоэлектронного подавления. Журналисты считают, что размещение российских бомбардировщиков на территории полуострова  - плохая новость для Вашингтона. Они отметили, что если между РФ и США начнется конфликт в регионе, то американские военные ВМС окажутся в «смертельной ловушке». 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
24.02.2020
Морские звезды: авиация ВМФ завершает первый этап реформирования
04.09.2019
Кто хозяин на Черном море
25.07.2018
Асимметричный калибр
23.07.2018
Названы новые носители гиперзвуковых ракет "Кинжал"
16.07.2018
Американские СМИ: Невероятный российский "Кинжал" бьёт на сотни километров
04.04.2018
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 01:57
  • 34
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 14.07 01:23
  • 2
Израильский беспилотный катер «Seagull» получил разведывательный беспилотник
  • 14.07 01:21
  • 1
СМИ: Россия начнет строительство шести кораблей в один день
  • 14.07 00:50
  • 1
Есть фюзеляж первого южнокорейского истребителя
  • 14.07 00:47
  • 1
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
  • 14.07 00:45
  • 3
Домашний скот заменит газонокосилки на канадской базе ВВС
  • 14.07 00:39
  • 1
В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма
  • 14.07 00:35
  • 1
Введен в строй головной филиппинский фрегат Jose Rizal южнокорейской постройки
  • 14.07 00:32
  • 1
В Пентагоне заявили о контактах России с экстремистами в Афганистане
  • 14.07 00:17
  • 3
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
  • 13.07 23:57
  • 178
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 22:18
  • 2
В Индии: Сотрудничество с Россией в сфере обороны «злит» Китай
  • 13.07 22:04
  • 55
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 13.07 21:52
  • 318
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 13.07 20:27
  • 27
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ