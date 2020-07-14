Какой «сюрприз» ждет американцев в Крыму

Журналисты рассказали об опасности для ВМС США со стороны российских Ту-22МЗМ.

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму. Авторы американского издания отметили, что Вооруженные силы России имеют мощное оружие для сдерживания противника в Черном море. Специалисты напомнили о российских бомбардировщиках Ту-22МЗМ. После модернизации данные самолеты смогут гарантированно ликвидировать любую цель.

В NI рассказали, что пилоты Ту-22МЗМ получат на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В распоряжении летчика также будет находиться новое оборудование радиоэлектронного подавления. Журналисты считают, что размещение российских бомбардировщиков на территории полуострова - плохая новость для Вашингтона. Они отметили, что если между РФ и США начнется конфликт в регионе, то американские военные ВМС окажутся в «смертельной ловушке».