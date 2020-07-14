В США похвастались, что держат на прицеле любую точку земли

В рамках новой парадигмы США стремится радикально изменить процессы боевой подготовки и несения боевого дежурства для всех видов и родов войск.

Отныне они будут проводиться в соответствии с концепцией «динамичного применения сил», основной принцип которой — «стратегическая предсказуемость, но тактическая неопределённость». Эта концепция является одной из ключевых составляющих новой Стратегии национальной обороны США, утверждённой в начале 2018 года.

Динамичное применение сил будет приоритетным направлением поддержания потенциала и способности ведения крупномасштабных боевых действий, обеспечивая при этом возможности для упреждающего и масштабируемого по размаху использования объединённых сил, подчёркивается в стратегии. Инициатором разработки концепции был экс-министр обороны Джеймс Мэттис, считавший необходимым придать военным стратегически предсказуемый, но в то же время более гибкий и плохо прогнозируемый с оперативно-тактической точки зрения характер.

Другие страны, по его мнению, должны оставаться в состоянии полной неопределённости, чем в текущий момент занимается Пентагон, а также где и в каком количестве несут боевое дежурство его силы. Фактически речь идёт о создании своеобразного «оперативно-тактического хаоса» для потенциальных противников США, лишающего их возможности подготовиться к тем или иным операциям американских вооружённых сил, пишет еженедельник «Звезда».

Именно в рамках отработки концепции «динамичного применения сил» бомбардировщики В-1В и В-52Н недавно осуществили полёты вблизи побережья России и Китая. Другая пара В-1В, вылетев с авиабазы на Гуаме, совершила 29-часовое патрулирование у дальневосточного побережья России и берегов Китая. Зайдя с северного направления, самолёты прошли в непосредственной близости от Камчатки, где сосредоточено ударное ядро подводных сил Тихоокеанского флота, включая стратегические подводные ракетоносцы.

«Эти миссии демонстрируют нашу способность держать на прицеле любую точку, причём в любое время и в любом месте, безо всяких прогнозов», — подчеркнул подполковник Райан Столсворт, командир 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи. В середине июня В-2А совершили вылет на патрулирование в район Норвежского моря, а затем пара В-52Н вошла в воздушное пространство над Охотским морем.