Рига найдет средства на размещение американских солдат в Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс выразил готовность заплатить за прибытие в Латвию дополнительных контингентов США, хотя, разумеется, не из собственного кармана.

Такое желание Пабрикс высказал после того, как президент США Дональд Трамп объявил о частичном выводе войск из Германии, пишет «Sputnik Латвия».

Как подчеркнул Пабрикс, «важно сохранять присутствие значительных сил США в непосредственной близости от восточной границы НАТО». Поэтому, по его словам, Латвия готова принять часть военнослужащих контингента США у себя, покрыв также связанные с этим расходы. По убеждению Пабрикса, «наблюдая изменения в глобальной политике и заботясь о том, чтобы Балтийский регион и остальная Европа в дальнейшем были в безопасности, важно укрепить трансатлантическую связь — как в рамках НАТО, так и Европейского союза».

Министр признает, что ход мыслей США является «понятным». По словам Пабрикса, Трамп желает, чтобы «каждое государство и само укрепляло свои национальные оборонные способности, а не только полагалось бы на поддержку союзников». Артис Пабрикс напомнил, что «Латвия уже несколько лет со своими направляемыми на оборону 2% от ВВП находится среди стран, которых американцы называют хорошим примером».

Глава Минобороны добавляет, что «если происходит вывод части войск США из Германии, то в интересах Латвии необходимо, чтобы это перемещение происходило в соответствии с актуальными вызовами безопасности, а именно, солдаты США размещались бы ближе к восточной границе — в Польше и странах Балтии».