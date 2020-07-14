Наступить на немецкие «грабли»: наземные пушки для российских кораблей

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В России появилась концепция установки на корабли ВМФ вооружения сухопутных войск. В частности, речь идет об оснащении кораблей артиллерийской башней от новой гаубицы «Коалиция-СВ»

Русские, таким образом, желают повторить эксперимент, который ранее закончился неудачей в немецком военно-морском флоте

- пишет польское издание Defence24, допуская возможность того, что российские разработчики наступят на те же «грабли».

С его слов, «русские всегда занимались разработкой специализированного вооружения для ВМФ». В этой связи корабельная артиллерия, как малого, так и большого калибра, выделилась в отдельную ветку военного развития. Поэтому планы «заимствовать» для флота наземные системы вызывают удивление.

Как указывает Defence24, видимо, моряков подкупила точность огня и скорострельность «Коалиции-СВ» (более 10 выстрелов в минуту). Весь модуль, кроме того, полностью автоматизирован и не требует расчета.

В мировом кораблестроении предпринимались попытки адаптировать сухопутную артиллерию для нужд флота. Как отмечает Defence24, в последний раз достичь этого попытались немцы. В рамках программы MONARC (Modular Naval Artillery Concept) они намеревались снарядить корабли башней со 155-мм самоходной гаубицы PzH 2000. В декабре 2012 года её даже получил фрегат «Гамбург» типа «Саксония».

Однако, со слов польского издания, оказалось, что наземная система не походит для жесткой морской среды, а сильная отдача требует установки специальных стабилизаторов, без которых обходится, к примеру, широко используемое 76-мм орудие Melara.

Русские, однако, имеют свое мнение, и, вероятно, начнут готовиться к проведению такого же эксперимента

- пишет Defence24, указывая, что определенный опыт всё же имеется, если вспомнить бронекатера проекта 186 (которые снаряжались танковыми пушками).

Фрегат «Гамбург» с башней от PzH 2000: