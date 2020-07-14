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Российская газета

Появились фото и видео пожара на американском корабле Bonhomme Richard

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Источник изображения: rg.ru

Фотографии и видео горящего в порту Сан-Диего универсального корабля американских ВМС Bonhomme Richard появились в социальных сетях. В результате ЧП пострадал 21 человек и еще более 100 эвакуированы.

По словам представителя ВМС США в Сан-Диего Майка Рейни, точную причину пожара еще предстоит определить. Он также уточнил, что боеприпасы, находившиеся на борту судна, были выгружены до того, как корабль зашел в порт для технического обслуживания. Однако в цистернах корабля находится более 3700 тонн топлива и пожарные команды пытаются не допустить его возгорания.

Находившиеся поблизости два военных эсминца Fitzgerald и Russell отбуксированы в безопасное место. Борьба с огнем на Bonhomme Richard длится свыше десяти часов.

Отметим, что возгорание на нижней палубе десантного судна произошло 12 июля, когда корабль находился на техническом обслуживании.

Спущенный на воду 14 марта 1997 года универсальный десантный корабль Bonhomme Richard имеет полное водоизмещение 40500 тонн. Длина 257 метра, ширина 32 метра, осадка 8,2 метра. Крейсерская скорость 20 узлов. Дальность плавания 9500 морских миль на 18 узлах. Экипаж 1108 человек, в том числе 104 офицера.

На борту десантного судна может размещаться 1894 морских пехотинца. Корабль может перевозить 42 вертолета Sea Knight, пять самолетов-штурмовиков Harrier и шесть вертолетов противолодочной обороны ASW. Вооружение составляют два ракетных комплекса Sea Sparrow, два зенитно-ракетных комплекса ASMD, а также зенитные орудия Mark 15 и Mk 38, а также крупнокалиберные пулеметы.



Николай Грищенко

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Harrier
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