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Военное обозрение

В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России. Ролик с соответствующим содержанием на YouTube опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах видео показан вид из кабины штурмовика во время нанесения ракетных ударов по условному противнику, а также групповой полет самолетов Су-25СМ3. В описании к видео не говорится, где прошли учения российских модернизированных штурмовиков, и когда состоялись стрельбы.

Су-25СМ3 является дальнейшей модификацией штурмовика Су-25СМ. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам.

Самолет предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Ранее сообщалось, что до уровня Су-25СМ3 планируется модернизировать весь имеющийся парк штурмовиков Су-25, включая Су-25СМ.

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Страны
Россия
Продукция
Су-25
Персоны
Боев Сергей
Проекты
Военные учения
ГЛОНАСС
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