В Абхазии прошла активная фаза совместного учения военнослужащих РФ и республики

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - На территории Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Министерства обороны республики провели совместное двустороннее учение, сообщила в понедельник пресс-служба ЮВО.

"Разнородные подразделения России и Абхазии в начале недели были подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны для выполнения совместных задач. Учение проводилось на территории полигонов Нагвалоу и Цабал при взаимодействии с министерствами и ведомствами республики, в ходе которых батальонные тактические группы отработали огневые задачи под прикрытием армейской авиации", - говорится в сообщении.

"Также активная фаза учения прошла на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия по обороне побережья", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, "на завершающем этапе учения военнослужащие с использованием современной техники и вооружения выполнили огневое поражение более чем 1 тыс. наземных и воздушных целей, имитирующих пехоту и авиацию условного противника".