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Известия.ru

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Российские военные проложили более 50 километров трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом 13 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».

Для подачи воды по трубопроводу будут использоваться передвижные насосные станции. К строительству были привлечены более 300 военнослужащих и 140 единиц различной техники.

20 июня глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что полуостров справится без поставок днепровской воды с Украины.

Он указал, что в период, когда Крым был в составе Украины, ежегодно по каналу подавали более 1 млрд кубометров воды, из которых около 150 млн кубометров уходило на бытовые нужды и 700 млн кубометров на полив. На сегодняшний день, отметил Аксенов, на полив уходит лишь 20 млн кубометров воды.


19 июня сообщалось, что ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) обнаружили большие запасы пресных вод.

Полуостров снабжался пресной водой через построенный в СССР Северо-Крымский канал. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли поставки воды.

Компенсировать недостачу пришлось бурением новых артезианских скважин и поставками с материковой части РФ. При этом те объемы воды из Днепра, которые крымчане ранее получали по каналу, теперь просто выливаются в Черное море.

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