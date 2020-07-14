USA Today (США): на американском десантном корабле ВМС США произошел взрыв

В результате пожара и взрыва, случившихся на корабле USS Bonhomme Richard, который пришвартовался к пристани военно-морской базы в Сан-Диего, Калифорния, пострадал 21 человек. Это 17 моряков и 4 гражданских лица, передает USA Today. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

В США, на базе ВМС в Сан-Диего, на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, в результате которого пострадали 21 человек. Об этом, в воскресенье, 12 июля, передает USA Today, со ссылкой на надводные силы американского флота.

"Семнадцать моряков и четверо гражданских лиц находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно, общая вместимость которого рассчитана более чем на тысячу человек, находилось на базе на техническом обслуживании.

По словам представителя военной базы, на момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров. Это гораздо меньше, чем если бы корабль находился на боевом дежурстве.

Как сообщается в Twitter пожарного департамента, тушение огня продолжается уже шестой час.

Причины произошедшего пока не установлены. По данным некоторых СМИ, сначала возник пожар, а затем раздался взрыв.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4 - SDFD (@SDFD) July 12, 2020

​

USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС в 1998 году. Его водоизмещение более 28 тысяч т, а длина около 250 метров. На корабле базируются несколько вертолетов, а также установлены зенитно-ракетные комплексы.