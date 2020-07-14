Представитель Bellingcat рассказал, как проводилось «расследование» по делу MH17

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На канале CBS в программе «60 minutes overtime» вышел обновлённый материал о том, как проводила своё «расследование» международная группа Bellingcat по делу о сбитом над юго-востоком Украины малайзийском авиалайнере. Напомним, что самолёт был сбит 17 июля 2014 года, и практически сразу же в западной прессе появились обвинения в адрес России и ополчения Донбасса.

Представители Bellingcat, продолжая утверждать, что им удалось «отследить перемещение установки «Бук» с территории Донбасса до Курской области, заявили, что пользовались исключительно Интернетом. Заявлено, что основой для расследования послужили размещённые в социальных сетях снимки, которые потом сверялись с определёнными местами на картах Google.

О том, как проводилось «расследование» по MH17, рассказал представитель Bellingcat Элиот Хиггинс. Из материала в CBS:

Исследуя цифровые данные буквально по крупицам, группа обнаружила и опознала российскую ракетную систему «Бук», которая перевозилась через контролируемую повстанцами территорию.

У Хиггинса поинтересовались, откуда его группа брала фотографии. На это он ответил следующим образом:

В этой зоне боевых действий на востоке Украины было много людей, рядовых гражданских лиц, которые снимали видео и фото военных конвоев, проходящих там.

Интересное заявление. Почему же в таком случае г-н Хиггинс не опубликовал материалы о том, как «там проходили» украинские «Буки», не нашёл данных о том, куда «убыли в отпуск» днепропетровские диспетчеры, о судьбе которых ничего не известно до сих пор?

В материале говорится о том, что «Беллингкэт» смогла определить номер телефона на борту грузовой автомобильной платформы, которая перевозила ракетную установку. Хиггинс заявляет, что его команда позвонила по этому телефону и спросила, почему грузовик перевозит ракетный комплекс? «На том конце провода» ответили, что «установку ранее захватили сепаратисты».

В сюжете говорится и о том, что международная следственная группа (JIT) в Нидерландах назвала работу «Беллингкэт» «новаторской», добавив, что приобщает эти материалы к делу.

И опять странности: материалы Bellingcat с фото Google Maps к делу о MH17 приобщаются, а материалы Минобороны России о том, что на кадрах самого JIT появился фрагмент ракеты из одной из частей ВСУ, следствие упорно игнорирует.

Напомним, что на данный момент голландский суд рассматривает дело, где 4 основных фигуранта, трое из которых - граждане России, включая Игоря Стрелкова (Гиркина). В материале CBS другого фигуранта называют то Пулатов (Pulatov), то Путлатов (Putlatov).