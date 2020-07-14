Американский обозреватель: Лучшие самолёты ВВС Китая имеют «российскую ДНК»

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На страницах американского СМИ вышел материал о том, что представляют собой военно-воздушные силы современного Китая.

Речь идёт о материале, который опубликован обозревателем Чарли Гао на страницах американского информационного ресурса The National Interest. В статье Чарли Гао пишет о том, что лучшие самолёты ВВС Китая имеют «российскую ДНК».

Автор подчёркивает, что большинство боевых самолётов, которые в последние годы производит Китай, в той или иной степени имеют российское (советское) технологическое происхождение. В частности, говорится о том, что одной из основ ВВС Китая стала программа развития истребителя Су-27, которая в итоге привела к появлению целой линейки истребителей китайского производства.

Автор на страницах NI:

ВВС Китая - это действительно ВВС России? Вроде того.

Отмечается, что Китай в 1990-х фактически воспользовался тяжёлым экономическим положением России и получил важные технологии в сфере боевой авиации. Именно эти технологии позволили Китаю совершить настоящий рывок в создании истребительной и другой военной авиации. И до сих пор во многом на российских (советских) технологиях основывается авиастроительный прогресс КНР.

Автор пишет, что несмотря на наличие линейки собственных истребителей, Китай продолжает приобретать истребители у России. Указывается на покупку партии Су-35. По словам Гао, это Китаю необходимо в первую очередь для того, чтобы понять, по какому технологическому пути идёт самолётостроение в РФ.