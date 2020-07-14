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Военное обозрение

Впервые после Второй мировой: Япония возвращается к авианосцам

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Источник изображения: topwar.ru

Токио приступил к преобразованию в авианосцы первых двух японских вертолётоносцев типа «Идзумо». После работы, проделанной на верфи в Иокогаме, данные корабли будут способны нести истребители F-35В Лайтнинг II американского производства с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Как поясняет Janes, реконструкция вымпелов совпадает с их плановым обслуживанием, которое осуществляется каждые пять лет. На текущий момент на капремонт с модернизацией отправлен вымпел JS Izumo. Однако весь объем работ предполагается завершить при его повторном размещении на капитальный ремонт в 2025 году.

Корабли класса «Идзумо» с водоизмещением в 24 тыс. тонн строились с учетом массы F-35B. Это отразилось на конструкции различных частей вертолетоносцев, таких как лифты и палуба. При этом всё же необходимо дооборудовать вымпела. В частности, усиливать палубу, увеличивать её термостойкость (для вертикального взлета самолетов). На данный момент неясно, появится ли на корабле трамплин.

Японские ВМС возвращаются к авианосцам впервые после Второй мировой войны. Потерпев тогда сокрушительное поражение, войска лишились множества типов оружия, необходимых для наступательных действий. В текущих условиях Токио считает, что не обязан более следовать поствоенной стратегии.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35B
Проекты
Авианосец
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