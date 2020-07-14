Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"

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Украина предлагала свои проекты глубокой модернизации имеющихся у индийской армии Т-90С Bhishma. Киевские оружейные дельцы еще до всяких майданов делали все, чтобы вытеснить Россию с ее традиционных рынков, например индийского. Если говорить об этом конкретном случае, то в начале 2012 года на выставке в Дели началась реклама этого проекта своеобразного "скрещивания" Т-90С с "Оплотом".

По сути, предлагалось из корпуса и башни убрать практически все узлы и агрегаты российского происхождения, заменив их тем, что было изготовлено в Незалежной.

Например, родной 1000-сильный двигатель В-92С2 должны были списать, установив вместо него 6ТД-3 мощностью 1400 л.с. Разница в 400 лошадиных сил, конечно, круто, но в Харькове до сих пор не удалось довести эту силовую установку до ума. Поэтому уже тогда все выглядело как настоящая афера.

Динамическую защиту "Контакт-5" также должны были заменить противотандемным "Дуплетом".

В распоряжение командиру танка придавался панорамный прицел ПНК-6, известный своими большими размерами, и дистанционно управляемый пулемет "Утес" калибра 12,7 мм. Часть боекомплекта переносилась в изолированный забашенный отсек.

Военные эксперты тогда скептически отнеслись к этому Т-90-84 "Bhishma -"Оплоту", об ужасном состоянии украинской оборонной промышленности уже тогда было известно, поэтому не удивительно, что все ограничилось лишь рекламными рисунками.

Лев Романов