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Известия.ru

Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Командующий дальней авиацией, Герой России и Заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году.

По словам военного, его самолет был на грани падения.

«Сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле. Я ручку на себя вытягиваю, а он просто идет к земле и все», - приводит слова Кобылаша 12 июля телеканал «Звезда».

Летчик рассказал, что пытался выровнять самолет и изо всех сил, упершись в педали тянул ручку, после чего застрявший в фюзеляже осколок, вероятно, выпал, и штурмовик снова начал набирать высоту.

Сергей Кобылаш в настоящее время командует дальней авиацией, ранее принимал участвовал в первой и второй чеченских компаниях, а также в отражении наступления Грузии на Южную Осетию.

В марте сообщалось, что турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом.

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Страны
Грузия
Россия
Сирия
Турция
Южная Осетия
Продукция
Су-25
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