Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science

Программа ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата) привлекает к себе все больше внимания. Разберемся, что это такое и появится ли у России новый боевой самолет.

Обновление парка

Россия почти получила первый серийный истребитель пятого поколения, выполненный в рамках программы ПАК ФА, а уже в обозримой перспективе может состояться презентация перспективного стратегического бомбардировщика, известного как ПАК ДА – или «Посланник». Первый заменит истребители, построенные на базе старого Су-27, такие как Су-27СМ и Су-30, а также немногочисленные из оставшихся в живых МиГ-29: перспективы его преемника – МиГ-35 – пока туманны. ПАК ДА, соответственно, идет на смену всем стратегическим и дальним бомбардировщикам.

В этой связи все чаще говорят о необходимости замены для МиГ-31, тем более что эти самолеты уникальны и считаются самыми быстрыми из находящихся на вооружении крылатых боевых машин. Максимальная скорость 31-го – 3000 километров в час, крейсерская скорость – 2500. Это существенно выше показателей любого современного истребителя, включая новое, пятое поколение.

Истребитель МиГ-31 выполнен на базе советского МиГ-25, взлетевшего в 1964 году и во многом предопределившего развитие авиации. Опасаясь скорости МиГ-25, американцы окончательно отказались от разработки сверхскоростного бомбардировщика Valkyrie: в новых реалиях его возможности уже не гарантировали неуязвимость.

Уникальными возможностями советского перехватчика был грех не воспользоваться в 90-х, и руководство страны это понимало. Так появился МиГ-31БМ – модернизированная версия. Самолет получил новые систему управления вооружением и радиолокационную станцию, позволяющие обнаруживать цели на дальности до 320 километров. Отметим справедливости ради, что это касается целей, не обладающих радиолокационной малозаметностью – то есть не стелсов.

Миг-31. Источник: Фото Минобороны РФ

Другой важный плюс МиГ-31БМ – возможность применения новейших ракет класса «воздух – воздух» большой дальности Р-37. Это развитие старой советской ракеты Р-33, которую может применять МиГ-31. Однако, если старая ракета имеет ограничения по перегрузки цели в 4 G (значит, не может эффективно поражать маневренные цели), то у Р-37 этот показатель должен составлять 8 G. Можно сказать, самолет МиГ-31 трансформировался из узкоспециализированного перехватчика, способного эффективно бороться лишь с крылатыми ракетами и стратегическими бомбардировщиками, в многофункциональный комплекс, который может противостоять даже истребителям потенциального врага.

Одним из самых любопытных проектов в сфере авиационных средств поражения стала разрабатываемая в России ракета класса «воздух – воздух» сверхбольшой дальности КС-172, над которой работали еще в 90-х. Ее дальность пуска должна была составлять до 400 километров. Но отсутствие какой-либо информации в последние годы позволяет сделать предположение о заморозке проекта / ©Wikipedia

Одним из самых любопытных проектов в сфере авиационных средств поражения стала разрабатываемая в России ракета класса «воздух – воздух» сверхбольшой дальности КС-172, над которой работали еще в 90-х. Ее дальность пуска должна была составлять до 400 километров. Но отсутствие какой-либо информации в последние годы позволяет сделать предположение о заморозке проекта Источник: ©Wikipedia

Но не все так просто. Проблема – в смене поколения военной техники, а если быть точнее, в уже упомянутой малозаметности, вокруг которой выстраивается современный авиационный комплекс, такой как F-22, F-35 или Су-57. МиГ-31 никогда не был стелсом, ему никогда не достичь показателей самолетов, которые изначально создавались с упором на «невидимость». То есть, говоря проще, он не станет боевой машиной XXI века. Нужен другой самолет.

Упущенные возможности

Это прекрасно понимали в «МиГ», тем не менее свой шанс компания упустила, в отличие от «Сухого», который на слуху еще с начала 2000-х. Напомним, 29 февраля 2000 года в небо впервые поднялся прототип истребителя пятого поколения МиГ 1.44, который создавали в противовес истребителю F-22 и который, как сообщалось, по ряду характеристик превосходил американского «ястреба». Так, максимальная скорость у самолета МиГ 1.44 должна была превышать даже скорость МиГ-31 и достигать 3200 километров в час. Однако затем последовали скандалы, разоблачения и сказалось общее бедственное положение отрасли. В 2002 году вышло постановление правительства о создании Су-57, окончательно поставившее точку в истории МиГ 1.44. До сих пор не утихают споры о правильности этого решения. Но, если убрать эмоции, нужно признать один факт.

Истребитель пятого поколения МиГ-1.44 на МАКС-2015. Источник: CC BY 2.0 / Artem Katranzhi / Mikoyan Project 1.44 on display at MAKS 2015

Преимуществом концепции Су-57 перед МиГ 1.44 стало то, что самолет изначально строили как стелс, в то время как миговский прототип был лишен даже намека на малозаметность – в современном американском понимании этого термина. Возможно, именно это стало причиной отказа от проекта.

Также наследником МиГ-31 мог стать тяжелый перехватчик «Проект 701» (проект 70.1?), который якобы разрабатывали еще в начале 90-х. Дальность полета гигантского 62-тонного самолета должна была составлять семь тысяч километров, а максимальная скорость – 2500 километров в час. Однако достоверность сведений о перехватчике вызывает много вопросов. Скорее всего, такая машина никогда бы не появилась, даже если бы у страны были на нее деньги в те годы.

«МиГ» будущего: первые данные

Будущее российских перехватчиков, если оно вообще есть, связано с программой ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), также известного как МиГ-41. Что это за программа и насколько она активна сейчас – попробуем разобраться.

Проблема в том, что немногочисленные заявления летчиков и авиастроителей не столько отвечают на поставленные вопросы, сколько вносят еще большую сумятицу. Так, в 2014 году о машине заявил летчик-испытатель Анатолий Квочур. «Такая модернизация должна была состояться еще лет 20 тому назад. Однако тогда этого не произошло, поэтому сейчас требования повышаются. Они заключаются в том числе в (повышении. – Прим. авт.) скорости перехватчика до 4-4,3 Маха», – сказал он. Свое заявление на этот счет в 2017 году сделал и теперь уже бывший главком Воздушно-космических сил Виктор Бондарев. «Радиус действия будет в диапазоне от 700 до 1500 километров. Вооружить его планируется ракетой Р-37 класса «воздух – воздух», а также принципиально новыми ракетами, – рассказал военный. – Предполагается, что это будет самый быстрый истребитель в мире».

Так может выглядеть перехватчик будущего. Источник: ©Wikipedia

Не понятно, зачем самолету такая скорость: достижение подобных показателей на практике потребует немыслимых сил и технологий, которых, судя по всему, нет ни у одной страны. Кроме того, к моменту принятия самолета на вооружение далеко не новая ракета Р-37 (в широком смысле всего лишь модификация советской Р-33) может окончательно устареть.

Впрочем, сейчас на базе уже упомянутой Р-37 ведется разработка новой ракеты РВВ-БД, которая, как отмечают источники, имеет двухрежимный ракетный двигатель на твердом топливе и усовершенствованную головку самонаведения ГСН 9Б-1103М-350 «Шайба». Визуально новая ракета отличается от Р-37 укороченным примерно на 15 сантиметров головным отсеком с радиопрозрачным обтекателем измененной формы. Предполагается, что ракета сможет поражать цели на дальности более 300 километров. Однако нужно учесть ряд обстоятельств, некоторые из которых уже рассматривали.

Во-первых, при пуске ракеты по маневрирующей цели (скажем, истребителю) она сама будет вынуждена совершать маневры, теряя энергию. Во-вторых, наведение ракеты на малозаметную цель связано с рядом трудностей, так что эффективная дальность пуска по малозаметным самолетам может быть меньше 100 километров, не говоря уже о 300. Кроме того, ракеты большой и сверхбольшой дальности традиционно отличаются высокой ценой и даже превышают стоимость ракеты средней дальности, например AIM-120 или Р-77.

Скорее всего, в арсенал будущего перехватчика могли войти как ракеты большой/сверхбольшой дальности, так и ракеты средней и малой дальности, что видно на примере ранних модернизаций МиГ-31. Предполагалось, например, что МиГ-31М сможет нести до шести ракет Р-33/Р-37 под фюзеляжем и четыре ракеты средней дальности РВВ-АЕ на подкрыльевых узлах. Таким образом, против маломаневренных целей типа «стратегический бомбардировщик» или «крылатая ракета» можно было применять ракеты Р-33, в то время как для борьбы с истребителями использовали бы ракеты средней дальности.

Очевидно, в случае реальной заинтересованности ПАК ДП со стороны Минобороны его постараются сделать максимально многофункциональным, но с упором именно на перехват. Функции многоцелевого истребителя, напомним, будет выполнять Су-57, который больше подходит для этих задач, чем перехватчик.

Невидимый боец

Наконец, мы подошли к самому главному: что именно будет отличать условный МиГ-41 от 31-го и его многочисленных модернизаций.

Во-первых, скорость. Если верить словам Анатолия Квочура о скорости в четыре Маха, нужно сказать, что достижение таких показателей в рамках старой платформы невозможно. Следовательно, самолет, скорее всего, придется создавать с нуля – с упором на более высокие летно-технические характеристики. Во-вторых (это, пожалуй, даже важнее), есть основания полагать, что ПАК ДП хотят видеть малозаметной машиной, подобно Су-57 или F-22, как мы уже говорили.

«Перспективный самолет (ПАК ДП) будет применять новые виды авиационных средств поражения, он будет создан с применением новых технологий малозаметности, сможет перевозить необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата», – заявил в 2019 году генеральный директор авиастроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Глава компании добавил, что эти требования закладываются в облик самолета, а научно-технические работы над ним должны завершить до конца 2020 года. Напомним, в 2018-м Тарасенко заявлял о реальности разработки. «Это не мифический проект, проект для «МиГ» давнишний, сейчас под эгидой ОАК мы ведем интенсивно эти работы и в скором времени уже общественности их представим», – отмечал он.

В 2017 году научный руководитель ФГУП «ГосНИИАС» академик РАН Евгений Федосов заявил, что в качестве дальнего перехватчика военные рассматривают и стратегический бомбардировщик ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

Впрочем, одну версию о трансформации МиГ-31 в ПАК ДП все же исключать нельзя. Вспомним американский проект Boeing F-15SE Silent Eagle, направленный на частичное превращение старого самолета в стелс. Истребитель F-15SE снабдили, к примеру, V-образным вертикальным оперением, а часть вооружения (тоже ради сохранения радиолокационной малозаметности) убрали во внутренние отсеки. «Малозаметный самолет для бедных», как его прозвали, не встретил на рынке большой интерес, поскольку есть более продвинутые машины и удовлетворять современные требования в полной мере аппарат уже не может.

F-15SE на презентации, 2009 год. Источник: ©Wikipedia

Как уже отмечалось, все говорит в пользу разработки инженерами «МиГ» новой машины, а не модернизированного МиГ-31. Другой вопрос – насколько она интересна Министерству обороны. В октябре 2018 года стало известно, что российское военное ведомство получило материалы по проекту перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата, который создают на смену Миг-31. Об этом тогда сообщил генеральный конструктор, вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. Но пока официальных заявлений, которые бы всерьез позволяли говорить об интересе к машине со стороны российского МО, нет.

Может ли программа существовать вне желания ВКС получить новый перехватчик? Сложный вопрос, и самый правильный ответ на него – скорее нет.

Рынок боевых самолетов не такой широкий, как рынок гражданской авиации. Это видно даже на примере относительно востребованных многоцелевых машин. Об узкоспециализированных перехватчиках, как и о фронтовых бомбардировщиках типа Су-34, и говорить нечего. Скорее всего, международных заказчиков на новый самолет не удастся найти, даже если машина будет удачной. Тяжелый перехватчик интересен лишь странам, имеющим очень протяженные границы и, следовательно, необходимость эти самые рубежи охранять. Таких государств не много, а у некоторых, например Китая, есть и собственное авиастроение.

МиГ-41: нужен ли?

Реализация программы ПАК ДП будет стоить без преувеличения фантастических средств, что хорошо видно на примере истребителей пятого поколения. Программа разработки F-22 обошлась американским налогоплательщикам более чем в 60 миллиардов долларов, а проект F-35 стоил свыше 50 миллиардов. Можно полагать, что истребители шестого поколения потребуют еще больших капиталовложений.

Во сколько обойдется Москве перспективный перехватчик с задатками шестого поколения? Ответить на этот вопрос сейчас не сможет никто, но нет никаких сомнений, что сумма будет астрономической, особенно по меркам России.

Вкупе с техническими рисками это порождает неудобные вопросы и заставляет сомневаться в реализуемости чего-то подобного. Не особо верят в ПАК ДП и на Западе. Так, специалист по авиации Джастин Бронк из Королевского института оборонных исследований ранее заявил, что не видит перспектив у МиГ-41, так как «Россия не всегда доводит дело до серийных поставок новой военной техники». Однако этот тезис лишь отчасти справедлив. Новая техника всегда требует длительного периода доведения до боеспособного состояния, то есть никто (по крайней мере, сейчас) не отказывался ни от Су-57, ни от танка Т-14. Более того, в этом году появилась информация о заключении контракта на поставку в войска семидесяти шести Су-57.

Важнее вопросы концептуального характера, на которые ранее обратили внимание журналисты Business Insider. «Лучшим способом перехвата являются ракеты класса «земля – воздух». А свои разговоры о МиГ-41 русские ведут для продвижения другого самолета – МиГ-29СМ», – отмечают они. И правда, зенитный ракетный комплекс С-400 при условии применения новой ракеты 40Н6Е теоретически сможет поражать цели на дальности почти 400 километров. Боевой радиус МиГ-31 составляет 700 километров, а дальность его ракет Р-37, как мы уже говорили, может достигать 300 километров. Таким образом, выводы экспертов Business Insider не совсем корректны: ни С-400, ни С-500 не смогут стать полноценной заменой самолета-перехватчика.

Однако функции МиГ-31/МиГ-31БМ на себя смогут частично взять истребители Су-57, которые, как ранее было заявлено, должны научиться применять ракеты РВВ-БД. Если учесть планируемую установку на Су-57 двигателя второго этапа – «Тип 30», – крейсерская скорость самолета в теории не будет уступать аналогичному показателю у F-22 Raptor. То есть может быть выше 1500 километров в час.

Так, ПАК ДП может быть просто не нужен в силу наличия других современных машин. Впрочем, и тут не все просто. Дело в том, что ряд экспертов – как в России, так и на Западе – «сватают» МиГ-41 в истребители шестого поколения. Напомним, сейчас активные работы на этом направлении ведут в Европе и США: достаточно вспомнить американский F/A-XX и европейский New Generation Fighter. Логика ясна: F-35 и F-22 не вечны, рано или поздно их придется заменить.

Пока что требования к шестому поколению полностью не сформированы. Но эксперты полагают, что речь может идти о самолете, построенном по технологии стелс и способном развивать гиперзвуковую скорость. Вот тут и могут пригодиться наработки «МиГ» по ПАК ДП. Говоря проще, МиГ-41 на деле может оказаться не заменой МиГ-31, а преемником уже Су-57. То есть не перехватчиком, а многофункциональным истребителем, сочетающим высокую скорость, хорошую маневренность и способность поражать наземные цели. Словом, поживем – увидим.

Илья Ведмеденко